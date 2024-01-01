Kamuran Akkor

-
"Gideceğim" deyip bana
Gözdağı mı veriyorsun?
Um'rumda değilsin artık
Yazık, bunu bilmiyorsun
***
"Gideceğim" deyip bana
Gözdağı mı veriyorsun?
Um'rumda değilsin artık
Yazık, bunu bilmiyorsun
***
Gidersen git, ne olacak?
Kıyametler mi kopacak?
Hasret üç gün sürer ancak
Gidersen git, gidersen git
***
Git, al da git neyin varsa
Aşka saygın kalmadıysa
Git, ara, bul, senin olsun
Benden fazla seven varsa
***
Git, al da git neyin varsa
Aşka saygın kalmadıysa
Git, ara, bul, senin olsun
Benden fazla seven varsa
***
"Kal" diyemem artık sana
Sen sevmeyi bilmiyorsun
Yaptıkların yeter bana
Aşkı oyun sanıyorsun
***
"Kal" diyemem artık sana
Sen sevmeyi bilmiyorsun
Yaptıkların yeter bana
Aşkı oyun sanıyorsun
***
Gidersen git, ne olacak?
Kıyametler mi kopacak?
Hasret üç gün sürer ancak
Gidersen git, gidersen git
***
Git, al da git neyin varsa
Aşka saygın kalmadıysa
Git, ara, bul, senin olsun
Benden fazla seven varsa
***
Git, al da git neyin varsa
Aşka saygın kalmadıysa
Git, ara, bul, senin olsun
Benden fazla seven varsa
-
İçimdeki aşk özlemi
Sarmış bütün benliğimi
Seni ne çok sevdiğimi
Söylememe gerek var mı
Seni ne çok sevdiğimi
Söylememe gerek var mı
***
Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr
Seni ben gibi seven var mı yâr
Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr
Seni ben gibi seven var mı yâr
***
Tatlı kaymak bal gibiyiz
Mor menekşe gül gibiyiz
Coşkun akan sel gibiyiz
Söylememe gerek var mı
Coşkun akan sel gibiyiz
Söylememe gerek var mı
***
Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr
Seni ben gibi seven var mı yâr
Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr
Seni ben gibi seven var mı yâr
***
Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr
Seni ben gibi seven var mı yâr
Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr
Seni ben gibi seven var mı yâr
***
Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr
Seni ben gibi seven var mı yâr
Var mı var mı yâr, söyle var mı yâr
Seni ben gibi seven var mı yâr
Var mı var mı yâr
-
-
BİR DAMLA SEVGİYİ ÇOK GÖRMESEYDİN
BÖYLE GECE GÜNDÜZ AĞLAMAZDIM BEN
AŞKIMA KARŞILK VERSEYDİN EĞER
BÖYLE ACILARLA YIKILMAZDIM BEN
YILLARCA PEŞİNDEN BEN KOŞMADIM MI
ACINA DERDİNE KATLANMADIM MI
SANA CANIM DEYİP SARILMADIM MI
BİRAZCIK SEVSEYDİN YIKILMAZDIM BEN
HER BAKIŞTA BANA BİN ÜMİT VERDİN
GÖNLÜME NEŞEYLE SEVİNÇLE GİRDİN
GERÇEK MUTLULUĞU ALIPTA GİTTİN
YANIMDA OLSAYDIN YIKLIMAZDIM BEN
-
Kalbimde bin bir acı, sendin başımın tacı
Madem ki gidiyorsun, güle güle yabancı
Kalbimde bin bir acı, sendin başımın tacı
Madem ki gidiyorsun, güle güle yabancı
***
Ettiğin yanına kalmaz, seven insan unutmaz
Güvenme güzelliğine, bu dünya sana da kalmaz
Ettiğin yanına kalmaz, seven insan unutmaz
Güvenme güzelliğine, bu dünya sana da kalmaz
***
Kalbimde bin bir acı, sendin başımın tacı
Madem ki gidiyorsun, güle güle yabancı
Kalbimde bin bir acı, sendin başımın tacı
Madem ki gidiyorsun, güle güle yabancı
***
Ettiğin yanına kalmaz, seven insan unutmaz
Güvenme güzelliğine, bu dünya sana da kalmaz
Ettiğin yanına kalmaz, seven insan unutmaz
Güvenme güzelliğine, bu dünya sana da kalmaz
-
Gururumdan sana "Gitme, kal." diyemedim
Hâlâ seni sevdiğimi söyleyemedim
Gururumdan sana "Gitme, kal." diyemedim
Hâlâ seni sevdiğimi söyleyemedim
***
Şimdi nasıl yandığımı anlatır yıllar
Bu ömrümün her gününe bir roman sığar
***
Bu hasreti bitirmenin tek yolu sensin
Yarınlardan korkuyorum, gülüm nerdesin?
Bu hasreti bitirmenin tek yolu sensin
Yarınlardan korkuyorum, gülüm nerdesin?
Gülüm, gülüm, gülüm nerdesin?
Gülüm, gülüm, gülüm nerdesin?
***
Senden ayrı gülemedim, yanıyor bu gönlüm
Sayende her ızdırabı tanıyor gönlüm
Senden ayrı gülemedim, yanıyor bu gönlüm
Sayende her ızdırabı tanıyor gönlüm
***
Şimdi nasıl yandığımı anlatır yıllar
Bu ömrümün her gününe bir roman sığar
***
Bu hasreti bitirmenin tek yolu sensin
Yarınlardan korkuyorum, gülüm nerdesin?
***
Bu hasreti bitirmenin tek yolu sensin
Yarınlardan korkuyorum, gülüm nerdesin?
Gülüm, gülüm, gülüm nerdesin?
Gülüm, gülüm, gülüm nerdesin?
Gülüm, gülüm, gülüm nerdesin?
Gülüm, gülüm, gülüm nerdesin?
-
Hiç düşünme, gönlünce sev beni
Ben de sana boş değilim, hadi
Heyecanla bekliyordum seni
Aşkıma cevap vermeni
***
Ortada
(Bak kalbim) Oltada
(Bak sevmek) Çok güzeldir bazen Bursa'da
***
Ortada
(Bak kalbim) Oltada
(Bak sevmek) Çok güzeldir bazen Bursa'da, âh
***
Ben yanılmam, takıldın bana
Biliyorum, şahidim buna
Yüreğinde duyguların karmakarışık
***
Yüzde yüz aşıksın sen bana, yüzde yüz aşık
Her halinden belli baksana, aklın karışık
Ben yanılmam, takıldın bana
Biliyorum, şahidim buna
Yüreğinde duyguların karmakarışık
***
Hiç düşünme, gönlünce sev beni
Ben de sana boş değilim, hadi
Heyecanla bekliyordum seni
Aşkıma cevap vermeni
***
Ortada
(Bak kalbim) Oltada
(Bak sevmek) Çok güzeldir bazen Bursa'da
***
Ortada
(Bak kalbim) Oltada
(Bak sevmek) Çok güzeldir bazen Bursa'da, âh
***
Ben yanılmam, takıldın bana
Biliyorum, şahidim buna
Yüreğinde duyguların karmakarışık
***
Yüzde yüz aşıksın sen bana, yüzde yüz aşık
Her halinden belli baksana, aklın karışık
Ben yanılmam, takıldın bana
Biliyorum, şahidim buna
Yüreğinde duyguların karmakarışık
-
Sen gittin ya burdan her şey değişti
Bir kuru yapraktan kalmadı farkım
Sen gittin ya burdan her şey değişti
Bir kuru yapraktan kalmadı farkım
***
Hasretin gönlümde nöbet tutuyor
Hasretin gönlümde nöbet tutuyor
***
Seni çok özledim biricik aşkım
Biricik aşkım
Seni çok özledim biricik aşkım
***
Aldığım nefeste senin kokun var
Gözlerim delice hep seni arar
Aldığım nefeste senin kokun var
Gözlerim delice hep seni arar
***
Dön artık sana çok ihtiyacım var
Dön artık sana çok ihtiyacım var
***
Seni çok özledim biricik aşkım
Biricik aşkım
Seni çok özledim biricik aşkım
Çaresiz bıraktın geceleri mi
Hiç bir şey teselli etmedi beni
Çaresiz bıraktın geceleri mi
Hiç bir şey teselli etmedi beni
***
Bekliyorum her gün geldim demeni
Bekliyorum her gün geldim demeni
***
Seni çok özledim biricik aşkım
Biricik aşkım
Seni çok özledim biricik aşkım
***
Aldığım nefeste senin kokun var
Gözlerim delice hep seni arar
Aldığım nefeste senin kokun var
Gözlerim delice hep seni arar
***
Dön artık sana çok ihtiyacım var
Dön artık sana çok ihtiyacım var
***
Seni çok özledim biricik aşkım
Biricik aşkım
Seni çok özledim biricik aşkım
***
Biricik aşkım biricik aşkım
Seni çok özledim biricik aşkım
-
Hiç şakası yok bu kalbimin
Hiç zannetme hep affederim
Hiç çekemem yalan dolanı
Yaptıklarına pişman ederim
***
Giderim, giderim ardıma bakmadan
Aklını başına al çok geç olmadan
***
Severim, severim seveni delice
Yok, öyle aşk olmaz işine gelince
Yakarım dünyayı oyuna gelince
Benimle oyun oynama
***
Severim, severim seveni delice
Yok, öyle aşk olmaz işine gelince
Yakarım dünyayı oyuna gelince
Benimle oyun oynama
***
Hiç çekemem nazını senin
Hiç kalmadı bak sabrım benim
Hiç istemem artık aşkını
Sevdim diye ben kölen değilim
***
Giderim, giderim ardıma bakmadan
Aklını başına al çok geç olmadan
***
Severim, severim seveni delice
Yok, öyle aşk olmaz işine gelince
Yakarım dünyayı oyuna gelince
Benimle oyun oynama
***
Severim, severim seveni delice
Yok, öyle aşk olmaz işine gelince
Yakarım dünyayı oyuna gelince
Benimle oyun oynama
***
Severim, severim seveni delice
Yok, öyle aşk olmaz işine gelince
Yakarım dünyayı oyuna gelince
Benimle oyun oynama
-
-
-
Ne zaman bir yağmur yağsa bu şehre
Takılır aklıma senin hayalin
Bir damla düşünce boş pencereme
Canlanır gözümde senin hayalin
***
Karanlık çökünce sensiz odama
Kimse ortak olmaz yalnızlığıma
Aklımdan geçerken kıymak canıma
"Dur" diye seslenir senin hayalin
Aklımdan geçerken kıymak canıma
"Dur!" diye seslenir senin hayalin
***
Dinmeyi bilmeyen göz yaşım için
Bir mendil uzatır senin hayalin
Sönmeyi bilmeyen hasretin için
Bir umut vadeder senin hayalin
***
Karanlık çökünce sensiz odama
Kimse ortak olmaz yalnızlığıma
Aklımdan geçerken kıymak canıma
"Dur" diye seslenir senin hayalin
Aklımdan geçerken kıymak canıma
"Dur!" diye seslenir senin hayalin