Kamuran Akkor

Madem dönüyorsa başımda dünya Gün gelip sevdiğim neden dönmesin Madem dönüyorsa başımda dünya Gün gelip sevdiğim neden dönmesin *** Her gidişin bir de dönüşü varsa Gün gelip sevdiğim neden dönmesin Her gidişin bir de dönüşü varsa Gün gelip sevdiğim neden dönmesin Hatıralarım var avunmak için Ecelden kendimi korumak için Hatıralarım var avunmak için Ecelden kendimi korumak için Hep dualar ettim kavuşmak için Gün gelip sevdiğim neden dönmesin Hep dualar ettim kavuşmak için Gün gelip sevdiğim neden dönmesin *** Beklerim isterse dönmez desinler Yeter ki bu ümit bir gün sönmesin Beklerim isterse dönmez desinler Yeter ki bu ümit bir gün sönmesin Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor Gün gelip sevdiğim neden dönmesin Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor Gün gelip sevdiğim neden dönmesin *** Hatıralarım var avunmak için Ecelden kendimi korumak için Hatıralarım var avunmak için Ecelden kendimi korumak için Hep dualar ettim kavuşmak için Gün gelip sevdiğim neden dönmesin Hep dualar ettim kavuşmak için Gün gelip sevdiğim neden dönmesin

Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın *** Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin ahh ahh Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin ahh ahh Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Güzel diye sana denir Senin kahrın çekilir Güzel diye sana denir Senin kahrın çekilir Candan bile geçilir Seni sevmeyen ölsün, ahh Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin aahhh Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün