Kamuran Akkor

Gönlümdeki bu yara Neden hâlâ geçmedi Gönlümdeki bu yara Neden hâlâ geçmedi Neden bilmem Allahım Izdırabım dinmedi Neden bilmem Allah'ım Izdırabım dinmedi Yalvarırım Tanrım Duamı sen kabul et Yalvarırım Tanrım Duamı sen kabul et Birgün olsun beni de Herkes gibi mesud et Birgün olsun beni de Herkes gibi mesud et Kalbimdeki bu yara Neden şifa bulmuyor Kalbimdeki bu yara Neden şifa bulmuyor Neden bilmem Allah'ım Benim çilem dolmuyor Neden bilmem Allah'ım Benim çilem dolmuyor Yalvarırım Tanrım Duamı sen kabul et Yalvarırım Tanrım Duamı sen kabul et Birgün olsun beni de Herkes gibi mesud et Birgün olsun beni de Herkes gibi mesud et Yalvarmaktan bıkmam Sevmekten hiç korkmam Derdim pek çok benim Kurtar beni Allahım Yalvarmaktan bıkmam Sevmekten hiç korkmam Derdim pek çok benim Kurtar beni Allahım Yalvarmaktan bıkmam Sevmekten hiç korkmam Derdim pek çok benim Kurtar beni Allahım Yalvarmaktan bıkmam Sevmekten hiç korkmam