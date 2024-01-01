Kamuran Akkor

-
Gönlümdeki bu yara
Neden hâlâ geçmedi
Gönlümdeki bu yara
Neden hâlâ geçmedi
Neden bilmem Allahım
Izdırabım dinmedi
Neden bilmem Allah'ım
Izdırabım dinmedi
Yalvarırım Tanrım
Duamı sen kabul et
Yalvarırım Tanrım
Duamı sen kabul et
Birgün olsun beni de
Herkes gibi mesud et
Birgün olsun beni de
Herkes gibi mesud et
Kalbimdeki bu yara
Neden şifa bulmuyor
Kalbimdeki bu yara
Neden şifa bulmuyor
Neden bilmem Allah'ım
Benim çilem dolmuyor
Neden bilmem Allah'ım
Benim çilem dolmuyor
Yalvarırım Tanrım
Duamı sen kabul et
Yalvarırım Tanrım
Duamı sen kabul et
Birgün olsun beni de
Herkes gibi mesud et
Birgün olsun beni de
Herkes gibi mesud et
Yalvarmaktan bıkmam
Sevmekten hiç korkmam
Derdim pek çok benim
Kurtar beni Allahım
Yalvarmaktan bıkmam
Sevmekten hiç korkmam
Derdim pek çok benim
Kurtar beni Allahım
Yalvarmaktan bıkmam
Sevmekten hiç korkmam
Derdim pek çok benim
Kurtar beni Allahım
Yalvarmaktan bıkmam
Sevmekten hiç korkmam
-
Sustum içime atar gibi
Sensiz seninle yatar gibi
Olmaz olanı yaşar gibi
Aşkı hayellere sığdıramam
***
Sustum içime atar gibi
Sensiz seninle yatar gibi
Olmaz olanı yaşar gibi
Aşkı hayellere sığdıramam
***
Ben seni ölesiye sevdim inan
Sana uzak olmaya katlanamam
Sevgime ruhuma kim karışır
Ben seversem saklayamam
***
Çık güzelim çık ortaya çık
Aşktan saklanmak ne demek
Mutluluğun formülü çok açık
Bir sen bir ben bir de bebek
***
Sustum içime atar gibi
Sensiz seninle yatar gibi
Olmaz olanı yaşar gibi
Aşkı hayellere sığdıramam
***
Sustum içime atar gibi
Sensiz seninle yatar gibi
Olmaz olanı yaşar gibi
Aşkı hayellere sığdıramam
***
Ben seni ölesiye sevdim inan
Sana uzak olmaya katlanamam
Sevgime ruhuma kim karışır
Ben seversem saklayamam
***
Çık güzelim çık ortaya çık
Aşktan saklanmak ne demek
Mutluluğun formülü çok açık
Bir sen bir ben bir de bebek
-
Gün gelecek anlayacaksın
Mutluluklar rüyada
Hep güvenip, hep seviyorsan
İşin zor bu dünyada
***
Kaçıp giden kurtulur olmuş
Ne olacak halimiz
Sayenizde sevemez olduk
Taş kesildi kalbimiz
***
Kim demiş
Aşklara inanan mı var
Geceler kara, geceler kara
Sevmişiz
Bundan güzel yalan mı var
Geceler kara
Hazır inkara
***
Kim demiş
Aşklara inanan mı var
Geceler kara, geceler kara
Sevmişiz
Bundan güzel yalan mı var
Geceler kara
Hazır inkara
***
Gün gelecek anlayacaksın
Mutluluklar rüyada
Hep güvenip, hep seviyorsan
İşin zor bu dünyada
***
Kaçıp giden kurtulur olmuş
Ne olacak halimiz
Sayenizde sevemez olduk
Taş kesildi kalbimiz
***
Kim demiş
Aşklara inanan mı var
Geceler kara, geceler kara
Sevmişiz
Bundan güzel yalan mı var
Geceler kara
Hazır inkara
***
Kim demiş
Aşklara inanan mı var
Geceler kara geceler kara
Sevmişiz
Bundan güzel yalan mı var
Geceler kara
Hazır inkara
***
Geceler kara
Geceler kara
Hazır inkara
-
Kıyamadım uyandırmaya
Giderken sen üzülme diye
Yapamam gidemem bilirsin
Bakarsam gözlerine
***
Kaç defa denedik saymadım
Kaç defa sözümü tutmadım
Zor gelir dayanmak biliyorum
Bu defa gidiyorum
***
Her defasında kapıdan döndüm
Sen sevindin ben bin defa öldüm
***
Sen mutlu olasın diye
Ben acılar mı çekeyim
Sakın uyanma ne olur
Bu defa vazgeçmeyeceğim
***
Sen mutlu olasın diye
Ben acılar mı çekeyim
Sakın uyanma ne olur
Bu defa vazgeçmeyeceğim
***
Her defasında kapıdan döndüm
Sen sevindin ben bin defa öldüm
***
Sen mutlu olasın diye
Ben acılar mı çekeyim
Sakın uyanma ne olur
Bu defa vazgeçmeyeceğim
***
Sen mutlu olasın diye
Ben acılar mı çekeyim
Sakın uyanma ne olur
Bu defa vazgeçmeyeceğim
***
Sen mutlu olasın diye
Ben acılar mı çekeyim
Sakın uyanma ne olur
Bu defa vazgeçmeyeceğim
***
Sen mutlu olasın diye
Ben acılar mı çekeyim
Sakın uyanma ne olur
Bu defa vazgeçmeyeceğim
-
Yalvarıp suçlu gibi
Seni inandırmaya niyetim yok
Sakın ağlamamı bekleme
***
Sen kendine aşk mı
Köle mi arıyorsun?
Beni sayma, yeni düşler kur kendine
***
Yüzüme bak, çocuk değilim ben
Ya çıkar at beni yüreğinden
Ya da sarıl bana delilenme, sev
***
Boşa geçen onca güne hayret
Ya bitir burada ya devam et
Ama yeter artık soru sorma, sus
***
Bana güvenmeyi, inanmayı öğren
Bozsam niyetimi ruhun duymaz
Seni sevmesem, heyecan istesem
Haberin, haberin, haberin olmaz
***
Bana güvenmeyi, inanmayı öğren
Bozsam niyetimi ruhun duymaz
Seni sevmesem, heyecan istesem
Haberin, haberin, haberin olmaz
***
Yalvarıp suçlu gibi
Seni inandırmaya niyetim yok
Sakın ağlamamı bekleme
***
Sen kendine aşk mı
Köle mi arıyorsun?
Beni sayma, yeni düşler kur kendine
***
Yüzüme bak, çocuk değilim ben
Ya çıkar at beni yüreğinden
Ya da sarıl bana delilenme, sev
***
Boşa geçen onca güne hayret
Ya bitir burada ya devam et
Ama yeter artık soru sorma, sus
***
Bana güvenmeyi, inanmayı öğren
Bozsam niyetimi ruhun duymaz
Seni sevmesem, heyecan istesem
Haberin, haberin, haberin olmaz
***
Bana güvenmeyi, inanmayı öğren
Bozsam niyetimi ruhun duymaz
Seni sevmesem, heyecan istesem
Haberin, haberin, haberin olmaz
***
Bana güvenmeyi, inanmayı öğren
Bozsam niyetimi ruhun duymaz
Seni sevmesem, heyecan istesem
Haberin, haberin, haberin olmaz
-
Alamazlar seni benden
Bilirler nasıl deliyim ben
Sanma sen olmayınca yaşarım ben
***
Sensin yüreğimin özü
Sensin gecesi gündüzü
Yoksan hayat derin sızı
Geri kalan yalan
***
Çile desen çekerim inan üzülmem
Dert desen çekerim
Araya yolları koyma
Dayanamam şekerim
-
Hadi beni inandır
Hadi beni utandır
Bendeki aşk üflesen dalgalanır
***
Ben sevgiye doyumsuz
Sen o kadar sorumsuz
Hüsran mı olacak hep sonumuz?
***
Vurmuşum artık dibine aşkın
Başroldekiler hep mi şaşkın?
Ben de öyle miydim? İnanamadım
***
Vurmuşum artık dibine aşkın
Başroldekiler hep mi şaşkın?
Ben de öyle miydim? İnanamadım
***
Hadi beni inandır
Hadi beni utandır
Bendeki aşk üflesen dalgalanır
***
Ben sevgiye doyumsuz
Sen o kadar sorumsuz
Hüsran mı olacak hep sonumuz?
***
Vurmuşum artık dibine aşkın
Başroldekiler hep mi şaşkın?
Ben de öyle miydim? İnanamadım
***
Vurmuşum artık dibine aşkın
Başroldekiler hep mi şaşkın?
Ben de öyle miydim? İnanamadım
***
Vurmuşum artık dibine aşkın
Başroldekiler hep mi şaşkın?
Ben de öyle miydim? İnanamadım
***
Vurmuşum artık dibine aşkın
Başroldekiler hep mi şaşkın?
Ben de öyle miydim? İnanamadım
-
Sen gitme bana kal
Yokluğunda buralar
Boş kalan sokaklara benzer
Her yer hep taş duvar
***
Ya ümit ver de senin olayım
Ya izin ver sende kaybolayım
Savrulursam karanlığında
Bir ışık yak yönümü bulayım
***
Her günümde gecemde
Yerin yanımdır benim
Sen canımsın sen gücüm
Sen efendim
-
Dayanmaya gücüm kalmadı
Gidenler geri dönmedi
Sevgiden başka her şey yolunda
***
Kalbim eskisi gibi atmıyor
Kimseye dönüp bakmıyor
Baksa da hayal kırıklığı sonunda
***
Boş ver, daha düşünme
Hayat kör bir tuzak
Eğlen bize bu yol yakın
Aşk çok uzak
***
Boş ver, daha düşünme
Hayat kör bir tuzak
Dans et bize bu yol yakın
Aşk çok uzak
-
Düşer birer birer
Yanağından süzülen yaşlar inan silemezsin
Öyle bir vakit ki o
Şarkılar acı verir kaçsan uzağa gidemezsin
***
Çocuk yüzünde hüzün
Korkar titrer de sesin
Ama aşkın gururu devleşir de
Pişmanım affet diyemezsin
***
Adı bile kötüdür ayrılığın
İyi düşün dönüşün olmayacak
Sonu meçhul olur hep ayrılanın
Yine de bil ki yerin dolmayacak
-
Gitmek ne kolay
Silmek ne kolay
Bunlar değil ki
Affetmek olay
***
Suç benim, ben cezamı çekerim
Bir hata ettim, özür dilerim
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Gitmek ne kolay
Silmek ne kolay
Bunlar değil ki
Affetmek olay
***
Suç benim, ben cezamı çekerim
Bir hata ettim, özür dilerim
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine