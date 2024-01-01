Kamuran Akkor

Gurbet Bir gurbet kuşu gibi Sen çok uzaklara kondun Başkasını sevdim derken Seni çok seven ben oldum Bir gurbet kuşu gibi Sen çok uzaklara kondun Başkasını sevdim derken Seni çok seven ben oldum Diyar diyar dolaştın Sevgilim benden mi kaçdın? Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açdın? Gurbet gurbet dolaşdın Sevgilim benden mi kaçdın? Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açdın? Benim saçlarım ağardı Sensiz dünyam karardı Takatım kalmadı artık Ömrümü yıllar aldı Benim saçlarım ağardı Sensiz dünyam karardı Takatım kalmadı artık Ömrümü yıllar aldı Diyar diyar dolaştın Sevgilim benden mi kaçtın? Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın? Gurbet gurbet dolaştın Sevgilim benden mi kaçtın? Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın?

Üstüme Düşme Benim Güzel bir gün görmesem Yakanda olur elim Eğer beni dinlersen Üstüme düşme benim Güzel bir gün görmesem Yakanda olur elim Eğer beni dinlersen Üstüme düşme benim Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize Hatıralar yetecek Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize Hatıralar yetecek Bir gün bıkar gidersen Yakanda olur elim Eğer beni dinlersen Üstüme düşme benim Bir gün bıkar gidersen Yakanda olur elim Allah'ını seversen Üstüme düşme benim Kalbinde yer edersem Derdin olurum senin Allah'ını seversen Üstüme düşme benim Kalbinde yer edersem Kölen olurum senin Allah'ını seversen Üstüme düşme benim Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize Hatıralar yetecek Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize Hatıralar yetecek Çekemezsin kahrımı Yükün olurum senin Tanrı yazmış bahtımı Üstüme düşme benim Çekemezsin kahrımı Yükün olurum senin Tanrı yazmış bahtımı Üstüme düşme benim

Topraktan Bedene Topraktan bedene can veren Allah Bana da yaşamak hevesini ver Her güne bir ümit veren Allah Bana da yaşamak hevesini ver *** Gelsin kederlerin derdin arkası Mutlu gelen günleri göster Gelsin kederlerin derdin arkası Mutlu gelen günleri göster *** Gönlümde keder var terkedilmekten Bir zalimi sevip sevilmemekten Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver *** Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver Bütün kainatı yaratan Tanrım Benim de gönlümün muradını ver *** Her güne bir ümit veren Allahım Benim de gönlümün muradını ver Bir zalim aşkına kul etme beni Gerçek aşka giden yolları göster *** Bir zalim aşkına kul etme beni Gerçek aşka giden yolları göster Gönlümde keder var terkedilmekten Bir zalimi sevip sevilmemekten *** Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver

Unutursun Biliyorum Yaşanmamış zaman gibi Unutursun, biliyorum Bir vefasız insan gibi Unutursun, biliyorum Ellerimi, gözlerimi Sevgi dolu sözlerimi Yattığın dizlerimi Unutursun, biliyorum Yattığın dizlerimi Unutursun, biliyorum Bana olur bütün olan Ben olurum yalnız kalan Senin için sevmek yalan Unutursun, biliyorum Senin için sevmek yalan Unutursun, biliyorum Ne de olsa bir insansın Gün gelir, unutacaksın Görsen bile, tanımazsın Unutursun, biliyorum Ellerimi, gözlerimi Sevgi dolu sözlerimi Yattığın dizlerimi Unutursun, biliyorum Yattığın dizlerimi Unutursun, biliyorum Bana olur bütün olan Ben olurum yalnız kalan Senin için sevmek yalan Unutursun, biliyorum Senin için sevmek yalan Unutursun, biliyorum

Maziden Biri Bir yerden tanıyor gibiyim sizi Saçlarınız beyaz değilmiydi ne? Gülen gözleriniz vardı eskiden Gözleriniz yaşlı değil miydi ne? *** Gençliğim yıllara boynunu bükmüş Kader fırtınası yaprağım dökmüş Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne *** Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne *** Ne güzel günlerdi hayat doluydu Çınlardı kahkaha neşe doluydu Kimlere aldandın kimlere uydun İistediğin bunlar değil miydi *** Gençliğim yıllara boynunu bükmüş Kader fırtınası yaprağım dökmüş Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne *** Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne *** Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne

Yanmış Bir Yürek Bu aşkın temeli sağlam değilmiş Yıkıldı sonunda yerle bir oldu Darmadağın olan bu harabeyi Yeni baştan kurmak bir hayal oldu Yanmış bir yürek var ahile doğru Bin bir ıstıraptan geriye kalan Hangimiz suçluyuz bilemiyorum Ben miyim o muydu hatalı olan? *** Ben miyim o muydu hatalı olan? Yanmış bir yürek var ahile doğru Bin bir ıstıraptan geriye kalan Hangimiz suçluyuz bilemiyorum *** Ben miyim o muydu hatalı olan? Ben miyim o muydu hatalı olan? Öldürdük bu aşkı gömdük maziye Artık istesek de can veremeyiz *** Ayrıldı yolumuz ayrı yönlere Ne yapsak ne etsek birleşemeyiz Yanmış bir yürek var ahile doğru Bin bir ıstıraptan geriye kalan *** Hangimiz suçluyuz bilemiyorum Ben miyim o muydu hatalı olan? Ben miyim o muydu hatalı olan? Yanmış bir yürek var ahile doğru *** Bin bir ıstıraptan geriye kalan Hangimiz suçluyuz bilemiyorum Ben miyim o muydu hatalı olan? Ben miyim o muydu hatalı olan? *** Yanmış bir yürek var ahile doğru Bin bir ıstıraptan geriye kalan Hangimiz suçluyuz bilemiyorum Ben miyim o muydu hatalı olan? *** Ben miyim o muydu hatalı olan? Yanmış bir yürek var ahile doğru Bin bir ıstıraptan geriye kalan Hangimiz suçluyuz bilemiyorum *** Ben miyim o muydu hatalı olan? Ben miyim o muydu hatalı olan? Ben miyim o muydu hatalı olan?

Çekinmeden Gel Bir arzun, isteğin olursa benden Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel Mazideki günleri tekrâr ararsan Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel Ben seninle dostum, düşman değilim Bana da oyun etti kötü kaderim Bu dünya zaten hep zalimlerin Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel Seni üzgün görmek beni kahreder Bana dertlerini anlatman yeter Sana olan aşkım mahşerde biter Eceli düşünme, çekinmeden gel Ben seninle dostum, düşman değilim Bana da oyun etti kötü kaderim Bu dünya zaten hep zalimlerin Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel Bu dünya zaten hep zalimlerin Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel Bu dünya zaten hep zalimlerin Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel