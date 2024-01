Kamuran Akkor

Hayat rüya gibi Aşk bir kumar gibi Kaybettim seni sevgili Yağmur gibi yaşlar Akar gözlerimden Kahrettin beni sevgili Aşk dolu geceler kadar yalnızım Sensizim sensiz Seni başıma taç gözlerime yaş ettim Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim Ben kendi kendimi sen mesut ol diye Kaderimle avutup nasıl da harap ettim Aşk bu mudur ey sevgili Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde Sen başka dünyada ben sanki rüyada Bilemedim ey sevgili Ben mi çaresizim sen mi vefasızsın Bulamadım ey sevgili Aşk dolu geceler kadar yalnızım Sensizim sensiz Her nereye baksam acı hatıran var Mazi hançer gibi derinden yaralar Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var Aşk bu mudur ey sevgili Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde