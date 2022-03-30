Kamuran Akkor

eller girdi bizim günahımıza, hiç kimse bakmadı gözyaşımıza, çaresiz ayrıldık işte sonunda sevgilim seninle kavuşamadık. *** kopardılar bizi birbirimizden, bir veda edipte sarılamadık. ayrılık hem seni, hem beni yıktı, sevgilim seninle kavuşamadık. *** yıllarca umutla bekledim durdum. bir gün kavuşuruz diye avundum. göz göze diz dize hayaller kurduk. sevgilim seninle kavuşamadık. *** kopardılar bizi birbirimizden, bir veda edipte sarılamadık. ayrılık hem seni, hem beni yıktı, sevgilim seninle kavuşamadık...