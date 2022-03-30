Mutluluk İstiyorum Şarkı Sözleri
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Kamuran Akkor
Mutluluk İstiyorum
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eller girdi bizim günahımıza,
hiç kimse bakmadı gözyaşımıza,
çaresiz ayrıldık işte sonunda
sevgilim seninle kavuşamadık.
***
kopardılar bizi birbirimizden,
bir veda edipte sarılamadık.
ayrılık hem seni, hem beni yıktı,
sevgilim seninle kavuşamadık.
***
yıllarca umutla bekledim durdum.
bir gün kavuşuruz diye avundum.
göz göze diz dize hayaller kurduk.
sevgilim seninle kavuşamadık.
***
kopardılar bizi birbirimizden,
bir veda edipte sarılamadık.
ayrılık hem seni, hem beni yıktı,
sevgilim seninle kavuşamadık...
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