Kamuran Akkor

Mutlu yaşantımdan eser kalmadı Onu da giderken aldın götürdün Onu da giderken aldın götürdün *** Şimdi o günlere yanar, ağlarım Çürüttün ömrümü, çöle döndürdün Çürüttün ömrümü, çöle döndürdün *** Biri ağlarken biri güler mi? Sevilirken insan çekip gider mi? Biri ağlarken biri güler mi? Sevilirken insan çekip gider mi? *** Ben de bilmiyorum sana değer mi Şu seven kalbimi taşa döndürdün Ben de bilmiyorum sana değer mi Şu seven kalbimi taşa döndürdün *** Çaresiz maziye yansam ne çıkar? Sonsuz hülyalara dalsam ne çıkar? Sonsuz hülyalara dalsam ne çıkar? Seni başkasıyla görsem ne çıkar? *** Bendeki ateşi çoktan söndürdün Bendeki ateşi çoktan söndürdün Biri ağlarken biri güler mi? *** Sevilirken insan çekip gider mi? Biri ağlarken biri güler mi? Sevilirken insan çekip gider mi? *** Ben de bilmiyorum sana değer mi Şu seven kalbimi taşa döndürdün Ben de bilmiyorum sana değer mi Şu seven kalbimi taşa döndürdün

Gönlümdeki bu yara Neden hâlâ geçmedi Gönlümdeki bu yara Neden hâlâ geçmedi Neden bilmem Allahım Izdırabım dinmedi Neden bilmem Allah'ım Izdırabım dinmedi Yalvarırım Tanrım Duamı sen kabul et Yalvarırım Tanrım Duamı sen kabul et Birgün olsun beni de Herkes gibi mesud et Birgün olsun beni de Herkes gibi mesud et Kalbimdeki bu yara Neden şifa bulmuyor Kalbimdeki bu yara Neden şifa bulmuyor Neden bilmem Allah'ım Benim çilem dolmuyor Neden bilmem Allah'ım Benim çilem dolmuyor Yalvarırım Tanrım Duamı sen kabul et Yalvarırım Tanrım Duamı sen kabul et Birgün olsun beni de Herkes gibi mesud et Birgün olsun beni de Herkes gibi mesud et Yalvarmaktan bıkmam Sevmekten hiç korkmam Derdim pek çok benim Kurtar beni Allahım Yalvarmaktan bıkmam Sevmekten hiç korkmam Derdim pek çok benim Kurtar beni Allahım Yalvarmaktan bıkmam Sevmekten hiç korkmam Derdim pek çok benim Kurtar beni Allahım Yalvarmaktan bıkmam Sevmekten hiç korkmam