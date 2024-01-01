Kamuran Akkor

Seni Nasıl Özledim Seni nasıl özledim Bilemez bilemez bilemezsin Seni nasıl özledim Bilemez bilemez bilemezsin *** Yanıyor kalbim kalbim benim Sönmüyor sönmüyor söndüremezsin Yanıyor kalbim kalbim benim Sönmüyor sönmüyor söndüremezsin *** Sana olan aşkımı imkanı yok bilemez bilemezsin Sana olan aşkımı göremez göremez göremezsin Niye bu sözlerimi dinlemez dinlemez dinlemezsin Niye bu sözlerimi dinlemez dinlemez dinlemezsin *** Belki beni anarsın Belki de hiç anmazsın Belki beni anarsın Belki de hiç anmazsın *** Çok toysun sen sevgilim Beni beni anlayamazsın Çok toysun sen sevgilim Beni beni anlayamazsın *** Neden böyle bu kadar Yaramaz yaramaz yaramazsın Neden böyle bu kadar Yaramaz yaramaz yaramazsın *** Bir gün beni düşünür Aramaz aramaz aramazsın Bir gün beni düşünür Aramaz aramaz aramazsın *** Başımı alıp gidersem Bulamaz bulamaz bulamazsın Başımı alıp gidersem Bulamaz bulamaz bulamazsın *** Bir kalpsize düşersen Kıymetimi anlarsın Bir kalpsize düşersen Kıymetimi anlarsın *** Belki beni anarsın Belki de hiç anmazsın Belki beni anarsın Belki de hiç anmazsın *** Çok toysun sen sevgilim Beni beni anlayamazsın Vefa ciksin sen tatlim Beni beni anlayamazsın

Seni Sevmeyen Ölsün Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın *** Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin ahh ahh Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin ahh ahh Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Güzel diye sana denir Senin kahrın çekilir Güzel diye sana denir Senin kahrın çekilir Candan bile geçilir Seni sevmeyen ölsün, ahh Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin aahhh Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün

Arabesk Sevgilim Sen benim ruhumu anlayamadın Sevmeyi bilmedin seni terk ettim Sen benim ruhumu anlayamadın Sevmeyi bilmedin seni terk ettim Sen başka dünyada başka şarkısın Şimdi sen ağla arabesk arabesk Arabesk sevgilim Arabesk arabesk Arabesk sevgilim *** Bir aşka bir aşık yetmez diyordun Bir sevda bir ömür sürmez diyordun Bir aşka bir aşık yetmez diyordun Bir sevda bir ömür sürmez diyordun Benimle var oldun sonra yok oldun Şaçını hiç yolma arabesk arabesk Arabesk sevgilim Arabesk arabesk Arabesk sevgilim *** Yolların tozu var taşı kumu var Her yolun sonunda sana acı var Yolların tozu var taşı kumu var Her yolun sonunda sana acı var Tutuyor baksana ettiğim ahlar Yollarıma çıkma arabesk arabesk Arabesk sevgilim Arabesk arabesk Arabesk sevgilim *** Bir aşka bir aşık yetmez diyordun Bir sevda bir ömür sürmez diyordun Bir aşka bir aşık yetmez diyordun Bir sevda bir ömür sürmez diyordun Benimle varoldun sonra yok oldun Saçını hiç yolma arabesk arabesk Arabesk sevgilim Arabesk arabesk Arabesk sevgilim Arabesk arabesk Arabesk sevgilim