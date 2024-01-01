Sevdiğimi Biliyorsun Şarkı Sözleri
Kamuran Akkor Sevdiğimi Biliyorsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kamuran Akkor Sevdiğimi Biliyorsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdiğimi Biliyorsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kamuran Akkor
Sevdiğimi Biliyorsun
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Seni nasıl özledim
Bilemez bilemez bilemezsin
Seni nasıl özledim
Bilemez bilemez bilemezsin
***
Yanıyor kalbim kalbim benim
Sönmüyor sönmüyor söndüremezsin
Yanıyor kalbim kalbim benim
Sönmüyor sönmüyor söndüremezsin
***
Sana olan aşkımı imkanı yok bilemez bilemezsin
Sana olan aşkımı göremez göremez göremezsin
Niye bu sözlerimi dinlemez dinlemez dinlemezsin
Niye bu sözlerimi dinlemez dinlemez dinlemezsin
***
Belki beni anarsın
Belki de hiç anmazsın
Belki beni anarsın
Belki de hiç anmazsın
***
Çok toysun sen sevgilim
Beni beni anlayamazsın
Çok toysun sen sevgilim
Beni beni anlayamazsın
***
Neden böyle bu kadar
Yaramaz yaramaz yaramazsın
Neden böyle bu kadar
Yaramaz yaramaz yaramazsın
***
Bir gün beni düşünür
Aramaz aramaz aramazsın
Bir gün beni düşünür
Aramaz aramaz aramazsın
***
Başımı alıp gidersem
Bulamaz bulamaz bulamazsın
Başımı alıp gidersem
Bulamaz bulamaz bulamazsın
***
Bir kalpsize düşersen
Kıymetimi anlarsın
Bir kalpsize düşersen
Kıymetimi anlarsın
***
Belki beni anarsın
Belki de hiç anmazsın
Belki beni anarsın
Belki de hiç anmazsın
***
Çok toysun sen sevgilim
Beni beni anlayamazsın
Vefa ciksin sen tatlim
Beni beni anlayamazsın
-
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Saçlarını dağıtırsın
Rüzgarlara bırakırsın
Saçlarını dağıtırsın
Rüzgarlara bırakırsın
***
Sen sevmeye yakışırsın
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
Her şey yalan gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Sen yaşama hevesimsin ahh ahh
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
Her şey yalan gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Sen yaşama hevesimsin ahh ahh
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
Güzel diye sana denir
Senin kahrın çekilir
Güzel diye sana denir
Senin kahrın çekilir
Candan bile geçilir
Seni sevmeyen ölsün, ahh
Seni sevmeyen ölsün
Her şey yalan gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Sen yaşama hevesimsin
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
Her şey yalan gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Sen yaşama hevesimsin aahhh
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
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Sen benim ruhumu anlayamadın
Sevmeyi bilmedin seni terk ettim
Sen benim ruhumu anlayamadın
Sevmeyi bilmedin seni terk ettim
Sen başka dünyada başka şarkısın
Şimdi sen ağla arabesk arabesk
Arabesk sevgilim
Arabesk arabesk
Arabesk sevgilim
***
Bir aşka bir aşık yetmez diyordun
Bir sevda bir ömür sürmez diyordun
Bir aşka bir aşık yetmez diyordun
Bir sevda bir ömür sürmez diyordun
Benimle var oldun sonra yok oldun
Şaçını hiç yolma arabesk arabesk
Arabesk sevgilim
Arabesk arabesk
Arabesk sevgilim
***
Yolların tozu var taşı kumu var
Her yolun sonunda sana acı var
Yolların tozu var taşı kumu var
Her yolun sonunda sana acı var
Tutuyor baksana ettiğim ahlar
Yollarıma çıkma arabesk arabesk
Arabesk sevgilim
Arabesk arabesk
Arabesk sevgilim
***
Bir aşka bir aşık yetmez diyordun
Bir sevda bir ömür sürmez diyordun
Bir aşka bir aşık yetmez diyordun
Bir sevda bir ömür sürmez diyordun
Benimle varoldun sonra yok oldun
Saçını hiç yolma arabesk arabesk
Arabesk sevgilim
Arabesk arabesk
Arabesk sevgilim
Arabesk arabesk
Arabesk sevgilim
-
-
Madem dönüyorsa başımda dünya
Gün gelip sevdiğim neden dönmesin
Madem dönüyorsa başımda dünya
Gün gelip sevdiğim neden dönmesin
***
Her gidişin bir de dönüşü varsa
Gün gelip sevdiğim neden dönmesin
Her gidişin bir de dönüşü varsa
Gün gelip sevdiğim neden dönmesin
Hatıralarım var avunmak için
Ecelden kendimi korumak için
Hatıralarım var avunmak için
Ecelden kendimi korumak için
Hep dualar ettim kavuşmak için
Gün gelip sevdiğim neden dönmesin
Hep dualar ettim kavuşmak için
Gün gelip sevdiğim neden dönmesin
***
Beklerim isterse dönmez desinler
Yeter ki bu ümit bir gün sönmesin
Beklerim isterse dönmez desinler
Yeter ki bu ümit bir gün sönmesin
Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor
Gün gelip sevdiğim neden dönmesin
Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor
Gün gelip sevdiğim neden dönmesin
***
Hatıralarım var avunmak için
Ecelden kendimi korumak için
Hatıralarım var avunmak için
Ecelden kendimi korumak için
Hep dualar ettim kavuşmak için
Gün gelip sevdiğim neden dönmesin
Hep dualar ettim kavuşmak için
Gün gelip sevdiğim neden dönmesin
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