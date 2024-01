Kamuran Akkor

Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın *** Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin ahh ahh Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin ahh ahh Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Güzel diye sana denir Senin kahrın çekilir Güzel diye sana denir Senin kahrın çekilir Candan bile geçilir Seni sevmeyen ölsün, ahh Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Sen yaşama hevesimsin aahhh Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün