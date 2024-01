Kamuran Akkor

Baktığım her yerde seni göreyim Gözlerim seninle kalsın, sevdiğim Baktığım her yerde seni göreyim Gözlerim seninle kalsın, sevdiğim *** Bir ömür sürse de seni seveyim Her şeyim seninle kalsın, sevdiğim Her şeyim seninle kalsın, sevdiğim *** Bir ömür sürse de seni seveyim Her şeyim seninle kalsın, sevdiğim Bedenim seninle kalsın, sevdiğim *** Ne istersen söyle, hemen vereyim İstersen canımı feda edeyim Ben kendimde değil, zaten sendeyim Ben kendimde değil, zaten sendeyim Benliğim seninle kalsın, sevdiğim Her şeyim seninle kalsın, sevdiğim *** Sevdiğim, sevdiğim Her şeyim, sevdiğim Sevdiğim, sevdiğim Her şeyim, sevdiğim *** Sen benim gündüzüm, hem de gecemsin Aldığım nefesim, atan kalbimsin Sen benim gündüzüm, hem de gecemsin Aldığım nefesim, atan kalbimsin *** Yürüyen dizlerim, tutan elimsin Her şeyim seninle kalsın, sevdiğim Bedenim seninle kalsın, sevdiğim *** Yürüyen dizlerim, tutan elimsin Her şeyim seninle kalsın, sevdiğim Her şeyim seninle kalsın, sevdiğim *** Seninle mutluyum, seninle varım Senden başkasına ermiyor aklım İstersen yoluna kurbandır canım İstersen yoluna kurbandır canım Benliğim seninle kalsın, sevdiğim Her şeyim seninle kalsın, sevdiğim *** Sevdiğim, sevdiğim Her şeyim, sevdiğim Sevdiğim, sevdiğim Her şeyim, sevdiğim *** Sevdiğim, sevdiğim Her şeyim, sevdiğim Sevdiğim, sevdiğim