Kamuran Akkor

Söyleme Bilmesinler Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini Neden beni bırakıp, terk edip gittiğini Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini Neden beni bırakıp, terk edip gittiğini *** Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline *** Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yok artık benim için, senden başka sevgili Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yok artık benim için, senden başka sevgili *** Biliyorsun çekemez, hep kıskanırlar bizi Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira izi Biliyorsun çekemez, hep kıskanırlar bizi Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira izi *** Bırak gizli sırrımız, içimizde yaşasın Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın Bırak gizli sırrımız, içimizde yaşasın Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın *** Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yok artık benim için senden başka sevgili Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yok artık benim için senden başka sevgili *** Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yok artık benim için, senden başka sevgili Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yok artık benim için, senden başka sevgili

Sev Yeter Güldürmedin hep ağlattın Derdi bana sen tattırdın Dert üstüne zulüm yaptın Sanki beni sen yarattın Dert üstüne zulüm yaptın Sanki beni sen yarattın *** İsyan eden kalbimi Biraz olsun duy yeter Aşka susayan gönlümü Seveceksen sev yeter *** Feryat eden kalbimi Biraz olsun duy yeter Aşka susayan gönlümü Seveceksen sev yeter *** Koşturdun hep yıllar boyu Peşinde her gün beni Ağlattın hiç güldürmedin Bu yaralı kalbimi Ağlattın hiç güldürmedin Bu yaralı kalbimi *** İsyan eden kalbimi Biraz olsun duy yeter Aşka susayan gönlümü Seveceksen sev yeter *** Feryat eden kalbimi Biraz olsun duy yeter Aşka susayan gönlümü Seveceksen sev yeter *** Feryat eden kalbimi Biraz olsun duy yeter Aşka susayan gönlümü Seveceksen sev yeter

Rabbim Rabbim Rabbim Rabbim Rabbim Senden gelip yine sana döneceğim Bu ayrılık son bulmazsa Yarını yarını görmeyeceğim Rabbim yalvarırım sana Kavuştur onu bana Belki dönmek istiyor Gurur bu engelliyor Oda beni çok seviyor Bensiz inan yaşayamaz Bir başka sevgiliye Ben diye sarılamaz Bir çare bul Rabbim kavuştur bizi Bir çare bul Rabbim barıştır bizi Bir çare bul Rabbim bir çare bul Rabbim Bir çare bul Rabbim kavuştur bizi Bir çare bul Rabbim barıştır bizi Bir çare bul Rabbim bir çare bul Rabbim Rabbim yalvarırım sana Kavuştur onu bana Belki dönmek istiyor Gurur bu engelliyor Oda beni çok seviyor Bensiz inan yaşayamaz Bir başka sevgiliye Ben diye sarılamaz Bir çare bul Rabbim kavuştur bizi Bir çare bul Rabbim barıştır bizi Bir çare bul Rabbim bir çare bul Rabbim Bir çare bul Rabbim kavuştur bizi Bir çare bul Rabbim barıştır bizi Bir çare bul Rabbim bir çare bul Rabbim

Bir Ateşe Attın Beni Diyorlar ki sen delisin, hiç bu kadar sevilirmi Değmeyecek biri için, gurur yere serilirmi Değmeyecek biri için, gurur yere serilirmi *** Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni *** Dost üzülür, düşman güler, böyle derde gülünürmü Bilseydim hiç severmiydim aşkın sonu bilinir mi *** Umudumdun, dileğimdin, sen benim göz bebeğimdin Seni kimler değiştirdi, yüreğinden attın beni Seni kimler değiştirdi, yüreğinden attın beni *** Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni *** Dost üzülür, düşman güler, böyle derde gülünürmü Bilseydim hiç severmiydim aşkın sonu bilinir mi

Bekleyenim Var Durdurdum içimdeki aşk denilen duyguyu Ne olur beni sevme biz arkadaş kalalım Durdurdum içimdeki aşk denilen duyguyu Ne olur beni sevme biz arkadaş kalalım *** Gönlüme dokunma da istersen canımı al Şimdi gözleri yaşlı benim bekleyenim var Gönlüme dokunma da istersen canımı al Şimdi gözleri yaşlı benim bekleyenim var *** Seni sevdim diyemem sana yalan söylemem Bir anlık heves için günahına giremem Seni sevdim diyemem sana yalan söylemem Bir anlık heves için günahına giremem *** İnsan birini severken başkasını sevemez Dili seviyorum dese gönül inan ki sevemez İnsan birini severken başkasını sevemez Dili seviyorum dese gönül inan ki sevemez

Nişan Yüzüğü Parmağıma taktım mutluluk diye Oysa mutluluğun sözü kalmadı Sen ele uyunca çıkarıp attım Şimdi parmağımda izi kalmadı *** Aşkımız sığmadı eller diline Pişman ettin beni çok sevdiğime Gelsen de kendini affettirmeye Nişan yüzüğünü takmam elime *** Yüzüğüm yerlerde kararıp kalsın Beyaz giysilerim sararıp solsun Şimdi benim için sen bir yalansın Aşka ağlayacak gözüm kalmadı *** Aşkımız sığmadı eller diline Pişman ettin beni çok sevdiğime Gelsen de kendini affettirmeye Nişan yüzüğünü takmam elime

Yaradanım Yaradanım, Yaradanım, Yaradanım Yaradanım, Yaradanım, Yaradanım Açtım ellerimi durdum divanına Kavuştur bizi diye yine geldim yalvarmaya Onun canım çok seviyorum Bir başkasını sevemiyorum Beni unutmadı biliyorum Yaradanım kavuşmamız senin elinde Bu yalnızlık içimde bir kabus gibi Her akşam oluşunda çıldırtır beni Dökerim gözyaşımı ellerden gizli Yaradanım mutluluğum senin elinde

Eskidendi O Yüzümde tebessüm arama dostum Mazideki büyük sevgidendi o Ağlıyorum diye hor görme beni Mutluluk mu kaldı eskidendi o ***** Yüzümde tebessüm arama dostum Mazideki büyük sevgidendi o Ağlıyorum diye hor görme beni Mutluluk mu kaldı eskidendi o *** Dostlar oldu birer yabancı gibi Hasret çöküverdi bir sancı gibi Yollarda dolaştım kimsesiz gibi Bir daha sevmek yok eskidendi o *** Bir daha sevmek yok eskidendi o Sevdanın yerini dertler doldurdu Ayrılık gönlümü yaktı soldurdu Herkes bu mecnuna vurup öldürdü Yaşıyor sanmayın eskidendi o *** Sevdanın yerini dertler doldurdu Ayrılık gönlümü yaktı soldurdu Herkes bu mecnuna vurup öldürdü Yaşıyor sanmayın eskidendi o *** Dostlar oldu birer yabancı gibi Hasret çöküverdi bir sancı gibi Yollarda dolaştım kimsesiz gibi Bir daha sevmek yok eskidendi o Bir daha sevmek yok eskidendi o

Anadan Ayrı Yazık bomboş geldi geçti en güzel yıllar Sararken kırıldı aşka doymayan kollar Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar Garip gibi köşelerde hep ayrı ayrı Anadan ayrı ayrı babadan ayrı *** Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinden acı of of Hepsinden acı Sıladan ayrı ayrı yuvadan ayrı ayrı yuvadan ayrı Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinden acı of of Hepsinden acı *** Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar Garip gibi köşelerde hep ayrı ayrı Anadan ayrı babadan ayrı birde yardan ayrı kaldım Hepsinden acı Çeken bilir şu gurbetin acılarını Uykusuz geçen gecenin sancılarını Kim özlemez ana baba bacılarını Kim özlemez ana baba bacılarını Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinde acı Anadan ayrı ayrı babadan ayrı *** Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinden acı of of Hepsinden acı Anadan ayrı ayrı babadan ayrı Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinden acı of of Hepsinden acı

Beni Kaybettin Gözlerin boşuna aramasın Arasan da bulamazsın Gözlerin boşuna aramasın Arasan da bulamazsın *** Bulsan da saramazsın Beni kaybettin artık Beni kaybettin artık *** Sevgimi bilmedin ben severken Bu aşka layık olamazsın Sevgimi bilmedin ben severken Bu aşka layık olamazsın *** Hakkın yok ki soramazsın Beni kaybettin artık Beni kaybettin artık *** Sakın beni özleme Yollarımı bekleme Sakın beni özleme Yollarımı bekleme *** Pişman olsan banane Beni kaybettin artık Beni kaybettin artık *** Sevgimi bilmedin ben severken Bu aşka layık olamazsın Sevgimi bilmedin ben severken Bu aşka layık olamazsın *** Hakkın yok ki soramazsın Beni kaybettin artık Beni kaybettin artık

Ben Sarhoş Oldum Nereden bu sevda geldi başıma Anılarım sarhoş ben sarhoş oldum Hasretin karıştı gözyaşlarıma Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum Hasretin karıştı gözyaşlarıma Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum *** Kimse üzülerek bakmasın bana Acı geçmişimi sormasın bana Kimse üzülerek bakmasın bana Acı geçmişimi sormasın bana Bir tek kadeh bile içmeden daha Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum *** Baktım maziye ne mutluymuşum Gelecekten nasıl umutluymuşum Şaştım sanki niye aşık olmuşum Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum Şaştım sanki niye aşık olmuşum Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum *** Kimse üzülerek bakmasın bana Acı geçmişimi sormasın bana Kimse üzülerek bakmasın bana Acı geçmişimi sormasın bana Bir tek kadeh bile içmeden daha Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum