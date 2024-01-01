Kamuran Akkor

-
Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini
Neden beni bırakıp, terk edip gittiğini
Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini
Neden beni bırakıp, terk edip gittiğini
***
Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle
Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline
Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle
Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline
***
Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini
Yok artık benim için, senden başka sevgili
Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini
Yok artık benim için, senden başka sevgili
***
Biliyorsun çekemez, hep kıskanırlar bizi
Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira izi
Biliyorsun çekemez, hep kıskanırlar bizi
Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira izi
***
Bırak gizli sırrımız, içimizde yaşasın
Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın
Bırak gizli sırrımız, içimizde yaşasın
Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın
***
Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini
Yok artık benim için senden başka sevgili
Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini
Yok artık benim için senden başka sevgili
***
Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini
Yok artık benim için, senden başka sevgili
Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini
Yok artık benim için, senden başka sevgili
-
Güldürmedin hep ağlattın
Derdi bana sen tattırdın
Dert üstüne zulüm yaptın
Sanki beni sen yarattın
Dert üstüne zulüm yaptın
Sanki beni sen yarattın
***
İsyan eden kalbimi
Biraz olsun duy yeter
Aşka susayan gönlümü
Seveceksen sev yeter
***
Feryat eden kalbimi
Biraz olsun duy yeter
Aşka susayan gönlümü
Seveceksen sev yeter
***
Koşturdun hep yıllar boyu
Peşinde her gün beni
Ağlattın hiç güldürmedin
Bu yaralı kalbimi
Ağlattın hiç güldürmedin
Bu yaralı kalbimi
***
İsyan eden kalbimi
Biraz olsun duy yeter
Aşka susayan gönlümü
Seveceksen sev yeter
***
Feryat eden kalbimi
Biraz olsun duy yeter
Aşka susayan gönlümü
Seveceksen sev yeter
***
Feryat eden kalbimi
Biraz olsun duy yeter
Aşka susayan gönlümü
Seveceksen sev yeter
-
Rabbim Rabbim Rabbim Rabbim
Senden gelip yine sana döneceğim
Bu ayrılık son bulmazsa
Yarını yarını görmeyeceğim
Rabbim yalvarırım sana
Kavuştur onu bana
Belki dönmek istiyor
Gurur bu engelliyor
Oda beni çok seviyor
Bensiz inan yaşayamaz
Bir başka sevgiliye
Ben diye sarılamaz
Bir çare bul Rabbim kavuştur bizi
Bir çare bul Rabbim barıştır bizi
Bir çare bul Rabbim bir çare bul Rabbim
Bir çare bul Rabbim kavuştur bizi
Bir çare bul Rabbim barıştır bizi
Bir çare bul Rabbim bir çare bul Rabbim
Rabbim yalvarırım sana
Kavuştur onu bana
Belki dönmek istiyor
Gurur bu engelliyor
Oda beni çok seviyor
Bensiz inan yaşayamaz
Bir başka sevgiliye
Ben diye sarılamaz
Bir çare bul Rabbim kavuştur bizi
Bir çare bul Rabbim barıştır bizi
Bir çare bul Rabbim bir çare bul Rabbim
Bir çare bul Rabbim kavuştur bizi
Bir çare bul Rabbim barıştır bizi
Bir çare bul Rabbim bir çare bul Rabbim
-
Diyorlar ki sen delisin, hiç bu kadar sevilirmi
Değmeyecek biri için, gurur yere serilirmi
Değmeyecek biri için, gurur yere serilirmi
***
Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni
Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni
Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni
Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni
***
Dost üzülür, düşman güler, böyle derde gülünürmü
Bilseydim hiç severmiydim aşkın sonu bilinir mi
***
Umudumdun, dileğimdin, sen benim göz bebeğimdin
Seni kimler değiştirdi, yüreğinden attın beni
Seni kimler değiştirdi, yüreğinden attın beni
***
Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni
Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni
Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni
Değersizmi benim aşkım, yalanlara kattın beni
***
Dost üzülür, düşman güler, böyle derde gülünürmü
Bilseydim hiç severmiydim aşkın sonu bilinir mi
-
Durdurdum içimdeki aşk denilen duyguyu
Ne olur beni sevme biz arkadaş kalalım
Durdurdum içimdeki aşk denilen duyguyu
Ne olur beni sevme biz arkadaş kalalım
***
Gönlüme dokunma da istersen canımı al
Şimdi gözleri yaşlı benim bekleyenim var
Gönlüme dokunma da istersen canımı al
Şimdi gözleri yaşlı benim bekleyenim var
***
Seni sevdim diyemem sana yalan söylemem
Bir anlık heves için günahına giremem
Seni sevdim diyemem sana yalan söylemem
Bir anlık heves için günahına giremem
***
İnsan birini severken başkasını sevemez
Dili seviyorum dese gönül inan ki sevemez
İnsan birini severken başkasını sevemez
Dili seviyorum dese gönül inan ki sevemez
-
Parmağıma taktım mutluluk diye
Oysa mutluluğun sözü kalmadı
Sen ele uyunca çıkarıp attım
Şimdi parmağımda izi kalmadı
***
Aşkımız sığmadı eller diline
Pişman ettin beni çok sevdiğime
Gelsen de kendini affettirmeye
Nişan yüzüğünü takmam elime
***
Yüzüğüm yerlerde kararıp kalsın
Beyaz giysilerim sararıp solsun
Şimdi benim için sen bir yalansın
Aşka ağlayacak gözüm kalmadı
***
Aşkımız sığmadı eller diline
Pişman ettin beni çok sevdiğime
Gelsen de kendini affettirmeye
Nişan yüzüğünü takmam elime
-
Yaradanım, Yaradanım, Yaradanım
Yaradanım, Yaradanım, Yaradanım
Açtım ellerimi durdum divanına
Kavuştur bizi diye yine geldim yalvarmaya
Onun canım çok seviyorum
Bir başkasını sevemiyorum
Beni unutmadı biliyorum
Yaradanım kavuşmamız senin elinde
Bu yalnızlık içimde bir kabus gibi
Her akşam oluşunda çıldırtır beni
Dökerim gözyaşımı ellerden gizli
Yaradanım mutluluğum senin elinde
-
Yüzümde tebessüm arama dostum
Mazideki büyük sevgidendi o
Ağlıyorum diye hor görme beni
Mutluluk mu kaldı eskidendi o
*****
Yüzümde tebessüm arama dostum
Mazideki büyük sevgidendi o
Ağlıyorum diye hor görme beni
Mutluluk mu kaldı eskidendi o
***
Dostlar oldu birer yabancı gibi
Hasret çöküverdi bir sancı gibi
Yollarda dolaştım kimsesiz gibi
Bir daha sevmek yok eskidendi o
***
Bir daha sevmek yok eskidendi o
Sevdanın yerini dertler doldurdu
Ayrılık gönlümü yaktı soldurdu
Herkes bu mecnuna vurup öldürdü
Yaşıyor sanmayın eskidendi o
***
Sevdanın yerini dertler doldurdu
Ayrılık gönlümü yaktı soldurdu
Herkes bu mecnuna vurup öldürdü
Yaşıyor sanmayın eskidendi o
***
Dostlar oldu birer yabancı gibi
Hasret çöküverdi bir sancı gibi
Yollarda dolaştım kimsesiz gibi
Bir daha sevmek yok eskidendi o
Bir daha sevmek yok eskidendi o
-
Yazık bomboş geldi geçti en güzel yıllar
Sararken kırıldı aşka doymayan kollar
Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar
Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar
Garip gibi köşelerde hep ayrı ayrı
Anadan ayrı ayrı babadan ayrı
***
Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinden acı of of
Hepsinden acı
Sıladan ayrı ayrı yuvadan ayrı ayrı yuvadan ayrı
Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinden acı of of
Hepsinden acı
***
Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar
Garip gibi köşelerde hep ayrı ayrı
Anadan ayrı babadan ayrı birde yardan ayrı kaldım
Hepsinden acı
Çeken bilir şu gurbetin acılarını
Uykusuz geçen gecenin sancılarını
Kim özlemez ana baba bacılarını
Kim özlemez ana baba bacılarını
Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinde acı
Anadan ayrı ayrı babadan ayrı
***
Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinden acı of of
Hepsinden acı
Anadan ayrı ayrı babadan ayrı
Bir de yârdan ayrı kaldım hepsinden acı of of
Hepsinden acı
-
Gözlerin boşuna aramasın
Arasan da bulamazsın
Gözlerin boşuna aramasın
Arasan da bulamazsın
***
Bulsan da saramazsın
Beni kaybettin artık
Beni kaybettin artık
***
Sevgimi bilmedin ben severken
Bu aşka layık olamazsın
Sevgimi bilmedin ben severken
Bu aşka layık olamazsın
***
Hakkın yok ki soramazsın
Beni kaybettin artık
Beni kaybettin artık
***
Sakın beni özleme
Yollarımı bekleme
Sakın beni özleme
Yollarımı bekleme
***
Pişman olsan banane
Beni kaybettin artık
Beni kaybettin artık
***
Sevgimi bilmedin ben severken
Bu aşka layık olamazsın
Sevgimi bilmedin ben severken
Bu aşka layık olamazsın
***
Hakkın yok ki soramazsın
Beni kaybettin artık
Beni kaybettin artık
-
Nereden bu sevda geldi başıma
Anılarım sarhoş ben sarhoş oldum
Hasretin karıştı gözyaşlarıma
Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum
Hasretin karıştı gözyaşlarıma
Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum
***
Kimse üzülerek bakmasın bana
Acı geçmişimi sormasın bana
Kimse üzülerek bakmasın bana
Acı geçmişimi sormasın bana
Bir tek kadeh bile içmeden daha
Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum
Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum
***
Baktım maziye ne mutluymuşum
Gelecekten nasıl umutluymuşum
Şaştım sanki niye aşık olmuşum
Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum
Şaştım sanki niye aşık olmuşum
Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum
***
Kimse üzülerek bakmasın bana
Acı geçmişimi sormasın bana
Kimse üzülerek bakmasın bana
Acı geçmişimi sormasın bana
Bir tek kadeh bile içmeden daha
Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum
Seven kalbim sarhoş ben sarhoş oldum
-
Sen de git, sevme unut kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut kimler unutmadı ki
Sevgilim, canım deyip kimler aldatmadı ki
Sevgilim, canım deyip kimler aldatmadı ki
***
Bu perişan kalbimi kimler aldatmadı ki
Sen de git, sevme unut kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut kimler unutmadı ki
Söyle kaç zalim beni bırakıp kaçmadı ki
***
Söyle kaç zalim beni ateşe atmadı ki
Meğer bu aşk oyunu kimi aldatmadı ki
Sen de git, sevme unut kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut kimler unutmadı ki
***
Sorma git, sevmem artık senden başka kimseyi
Sorma git, sevmem artık senden başka sevgili
İnanmam yalan söze, dinlemem hiç kimseyi
İnanmam yalan söze, dinlemem hiç kimseyi
***
Bu perişan kalbimi kimler aldatmadı ki
Sen de git, sevme unut kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut kimler unutmadı ki
Söyle kaç zalim beni bırakıp kaçmadı ki
***
Söyle kaç zalim beni ateşe atmadı ki
Meğer bu aşk oyunu, kimi aldatmadı ki
Sen de git, sevme unut kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut kimler unutmadı ki