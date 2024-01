Kamuran Akkor

Topraktan bedene can veren Allah Bana da yaşamak hevesini ver Her güne bir ümit veren Allah Bana da yaşamak hevesini ver *** Gelsin kederlerin derdin arkası Mutlu gelen günleri göster Gelsin kederlerin derdin arkası Mutlu gelen günleri göster *** Gönlümde keder var terkedilmekten Bir zalimi sevip sevilmemekten Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver *** Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver Bütün kainatı yaratan Tanrım Benim de gönlümün muradını ver *** Her güne bir ümit veren Allahım Benim de gönlümün muradını ver Bir zalim aşkına kul etme beni Gerçek aşka giden yolları göster *** Bir zalim aşkına kul etme beni Gerçek aşka giden yolları göster Gönlümde keder var terkedilmekten Bir zalimi sevip sevilmemekten *** Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver

Bir gurbet kuşu gibi Sen çok uzaklara kondun Başkasını sevdim derken Seni çok seven ben oldum Bir gurbet kuşu gibi Sen çok uzaklara kondun Başkasını sevdim derken Seni çok seven ben oldum Diyar diyar dolaştın Sevgilim benden mi kaçdın? Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açdın? Gurbet gurbet dolaşdın Sevgilim benden mi kaçdın? Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açdın? Benim saçlarım ağardı Sensiz dünyam karardı Takatım kalmadı artık Ömrümü yıllar aldı Benim saçlarım ağardı Sensiz dünyam karardı Takatım kalmadı artık Ömrümü yıllar aldı Diyar diyar dolaştın Sevgilim benden mi kaçtın? Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın? Gurbet gurbet dolaştın Sevgilim benden mi kaçtın? Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın?

Böyle Sevmek Olmaz Böyle Aşk Olmaz Bazen Bir Baharsın Bazen Kara Kış İşine Geldiği Gibi Yaşanmaz Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış Bir Oyuncak Değil Kalbim Elinde Hoşuma Gitmiyor Artık Benimde Bir Oyuncak Değil Kalbim Elinde Hoşuma Gitmiyor Artık Benimde Korkular Büyüyor Seven Gönlümde Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış Korkular Büyüyor Seven Gönlümde Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış İkimiz İçinse Eğer Gelecek Kalbin Benim Gibi Gerçek Sevecek Yoksa Bu Aşk Artık Yürümüyecek Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış Böyle Sevmek Olmaz Böyle Aşk Olmaz Bazen Bir Baharsın Bazen Kara Kış İşine Geldiği Gibi Yaşanmaz Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış Bir Oyuncak Değil Kalbim Elinde Hoşuma Gitmiyor Artık Benimde Bir Oyuncak Değil Kalbim Elinde Hoşuma Gitmiyor Artık Benimde Korkular Büyüyor Seven Gönlümde Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış Korkular Büyüyor Seven Gönlümde Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış