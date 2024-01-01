Kamuran Akkor

Üç Gün Ağlarsın Kandırma boş yere kendi kendini Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın Al götür kalbimden yalan sevgini Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın Gözünde herkesle bir gibiyim ben Gönülden, yürekten sevmiyorsun sen Aşkının uğruna bir gün ölürsem Aşkının uğruna bir gün ölürsem Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın Gönlüne yabancı sevdalar girer Yeniden yakacak bir kalp ararsın Sustur dilindeki yalanı artık Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın Gözünde her kesle bir gibiyim ben Gönülden, yürekten sevmiyorsun sen Aşkının uğruna bir gün ölürsem Aşkının uğruna bir gün ölürsem Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın Sen benim arkamdan üç gün ağlarsın

Boşver Üzülme Sil göz yaşlarını, unut geçeni Boş yere ağlayıp üzme kendini Sil göz yaşlarını, unut geçeni Boş yere ağlayıp üzme kendini *** Kim bulmuş ki dostum gerçek seveni? Görmedim ki aşktan bir gün güleni *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur sen de seversin yine *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur sen de seversin yine *** Sevenlerin kaderi zaten ayrılmak Her aşk sonrasında içip kahrolmak Sevenlerin kaderi zaten ayrılmak Her aşk sonrasında içip kahrolmak *** Yapacağın tek şey onu unutmak Şu kısa dünyada mutlu yaşamak *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur sen de seversin yine *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur sen de seversin yine *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur...

Yorgun Düşe kalka çıktım ben bu yokuşa Yalvardım benimle gelen olmadı Kaç kere yıkılıp düştüm yerlere Yalvardım elimden tutan olmadı Kaç kere yıkılıp düştüm yerlere Yalvardım elimden tutan olmadı *** Söylenecek gibi değil dostlarım Bu yüzden suskunum bu yüzden durgun Neler çektim neler neler dostlarım Bu yüzden mutsuzum bu yüzden yorgun *** Söylenecek gibi değil dostlarım Bu yüzden suskunum bu yüzden durgun Neler çektim neler neler dostlarım Bu yüzden mutsuzum bu yüzden yorgun *** yorgunum (Yorgun) yorgunum (yorgun yorgun) (Yorgun) yorgunum (yorgun) yorgunum (Yorgun yorgunum yorgun yorgun) *** Yeter artık diye diye inledim Haykırdım sesimi duyan olmadı Yıllarca acıyla dertle savaştım Halin nedir diye soran olmadı Yıllarca acıyla dertle savaştım Halin nedir diye babam soran olmadı *** Söylenecek gibi değil dostlarım Bu yüzden suskunum bu yüzden durgun Neler çektim neler neler dostlarım Bu yüzden mutsuzum bu yüzden yorgun *** Söylenecek gibi değil dostlarım Bu yüzden suskunum bu yüzden durgun Neler çektim neler neler dostlarım Bu yüzden mutsuzum ya Rabbim, bu yüzden yorgun *** yorgunum (Yorgun) yorgunum (yorgun yorgun) (Yorgun) yorgunum (yorgun) yorgunum (Yorgun yorgunum yorgun yorgun) (Yorgun yorgunum yorgun)