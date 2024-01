Kamuran Akkor

Sil göz yaşlarını, unut geçeni Boş yere ağlayıp üzme kendini Sil göz yaşlarını, unut geçeni Boş yere ağlayıp üzme kendini *** Kim bulmuş ki dostum gerçek seveni? Görmedim ki aşktan bir gün güleni *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur sen de seversin yine *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur sen de seversin yine *** Sevenlerin kaderi zaten ayrılmak Her aşk sonrasında içip kahrolmak Sevenlerin kaderi zaten ayrılmak Her aşk sonrasında içip kahrolmak *** Yapacağın tek şey onu unutmak Şu kısa dünyada mutlu yaşamak *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur sen de seversin yine *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur sen de seversin yine *** Boş ver üzülme terk etti diye Bir aşk yüzünden bu dertler niye? Bir gün olur...

Allah'ım ben sana yalvarıyorum Kısmetim bağlanmış çözemiyorum Allah'ım ben sana yalvarıyorum Kısmetim bağlanmış çözemiyorum *** Kimsesiz kalmışım senin dünyanda Derdime bir çare bulamıyorum Derdime bir çare bulamıyorum *** Kimsesiz kalmışım senin dünyanda Derdime bir çare bulamıyorum Derdime bir çare bulamıyorum *** Yıllardır derdime çare aradım Kimsenin elinden derman bulmadım Yıllardır derdime çare aradım Kimsenin elinden derman bulmadım *** Ah, en son ümidimi sana bağladım Bütün ümidimi sana bağladım Çare kulda değil sende Allah'ım Çare kulda değil sende Allah'ım *** Bir tek ümidimi sana bağladım Çare kulda değil sende Allah'ım Çare kulda değil sende Allah'ım *** Çok sevdiğim halde hiç sevilmedim Yanımda arkadaş, dost göremedim Çok sevdiğim halde hiç sevilmedim Yanımda arkadaş, dost göremedim *** Mutluluk benim de hakkım değil mi? Her zaman ağladım hiç gülemedim Her zaman ağladım hiç gülemedim *** Mutluluk benim de hakkım değil mi? Her zaman ağladım hiç gülemedim Her zaman ağladım hiç gülemedim *** Yıllardır derdime çare aradım Kimsenin elinden derman bulmadım Yıllardır derdime çare aradım Kimsenin elinden derman bulmadım *** Ah, en son ümidimi sana bağladım Bütün ümidimi sana bağladım Çare kulda değil sende Allah'ım Çare kulda değil sende Allah'ım *** Bir tek ümidimi sana bağladım Çare kulda değil sende Allah'ım Çare kulda değil sende Allah'ım