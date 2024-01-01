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7/24 Dinle Kraliçe Ve Müzik

Kraliçe Ve Müzik Şarkı Sözleri

Kamuran Akkor Kraliçe Ve Müzik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kamuran Akkor Kraliçe Ve Müzik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kraliçe Ve Müzik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kamuran Akkor

Kamuran Akkor

Kraliçe Ve Müzik

  • Unutursun Biliyorum

  • Üstüme Düşme Benim

  • Ağla Kalbim

  • Topraktan Bedene

  • Hiç Zor Degil

  • Gurbet

  • Maziden Biri

  • Yanmış Bir Yürek

  • Çekinmeden Gel

  • Yanlış Adımlar

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