Kamuran Akkor

Sanma sen gidince ben hep ağladım Ne yas tuttum ne de kara bağladım Sanma sen gidince ben hep ağladım Ne yas tuttum ne de kara bağladım Bir gerçeği geç de olsa anladım Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki Aşk gülümü sulamadan kuruttun Ben gönlümü sazım ile avuttum Aşk gülümü sulamadan kuruttun Ben gönlümü sazım ile avuttum İnan ki ismini bile unuttum Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderim bu dedim, üzülmedim ki Ben meçhule doğru gidip koşarken Bir yalnızlık benim için başlarken Ben meçhule doğru gidip koşarken Bir yalnızlık benim için başlarken Sen bu güzel aşkı hiçe sayarken Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki Aşk gülümü sulamadan kuruttun Ben gönlümü sazım ile avuttum Aşk gülümü sulamadan kuruttun Ben gönlümü sazım ile avuttum İnan ki ismini bile unuttum Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderim bu dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderim bu dedim, üzülmedim ki Sanma sen gidince ben hep ağladım Ne yas tuttum ne de kara bağladım Bir gerçeği geç de olsa anladım Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki