Kamuran Akkor

Böyle Sevmek Olmaz Böyle Aşk Olmaz Bazen Bir Baharsın Bazen Kara Kış İşine Geldiği Gibi Yaşanmaz Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış Bir Oyuncak Değil Kalbim Elinde Hoşuma Gitmiyor Artık Benimde Bir Oyuncak Değil Kalbim Elinde Hoşuma Gitmiyor Artık Benimde Korkular Büyüyor Seven Gönlümde Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış Korkular Büyüyor Seven Gönlümde Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış İkimiz İçinse Eğer Gelecek Kalbin Benim Gibi Gerçek Sevecek Yoksa Bu Aşk Artık Yürümüyecek Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış Böyle Sevmek Olmaz Böyle Aşk Olmaz Bazen Bir Baharsın Bazen Kara Kış İşine Geldiği Gibi Yaşanmaz Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış Bir Oyuncak Değil Kalbim Elinde Hoşuma Gitmiyor Artık Benimde Bir Oyuncak Değil Kalbim Elinde Hoşuma Gitmiyor Artık Benimde Korkular Büyüyor Seven Gönlümde Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış Korkular Büyüyor Seven Gönlümde Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış