Kraliçe Ve Müzik Şarkı Sözleri
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Kamuran Akkor
Kraliçe Ve Müzik
-
Bu aşkın temeli sağlam değilmiş
Yıkıldı sonunda yerle bir oldu
Darmadağın olan bu harabeyi
Yeni baştan kurmak bir hayal oldu
Yanmış bir yürek var ahile doğru
Bin bir ıstıraptan geriye kalan
Hangimiz suçluyuz bilemiyorum
Ben miyim o muydu hatalı olan?
***
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Yanmış bir yürek var ahile doğru
Bin bir ıstıraptan geriye kalan
Hangimiz suçluyuz bilemiyorum
***
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Öldürdük bu aşkı gömdük maziye
Artık istesek de can veremeyiz
***
Ayrıldı yolumuz ayrı yönlere
Ne yapsak ne etsek birleşemeyiz
Yanmış bir yürek var ahile doğru
Bin bir ıstıraptan geriye kalan
***
Hangimiz suçluyuz bilemiyorum
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Yanmış bir yürek var ahile doğru
***
Bin bir ıstıraptan geriye kalan
Hangimiz suçluyuz bilemiyorum
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Ben miyim o muydu hatalı olan?
***
Yanmış bir yürek var ahile doğru
Bin bir ıstıraptan geriye kalan
Hangimiz suçluyuz bilemiyorum
Ben miyim o muydu hatalı olan?
***
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Yanmış bir yürek var ahile doğru
Bin bir ıstıraptan geriye kalan
Hangimiz suçluyuz bilemiyorum
***
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Ben miyim o muydu hatalı olan?
Ben miyim o muydu hatalı olan?
-
Güzel bir gün görmesem
Yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen
Üstüme düşme benim
Güzel bir gün görmesem
Yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen
Üstüme düşme benim
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize
Hatıralar yetecek
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize
Hatıralar yetecek
Bir gün bıkar gidersen
Yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen
Üstüme düşme benim
Bir gün bıkar gidersen
Yakanda olur elim
Allah'ını seversen
Üstüme düşme benim
Kalbinde yer edersem
Derdin olurum senin
Allah'ını seversen
Üstüme düşme benim
Kalbinde yer edersem
Kölen olurum senin
Allah'ını seversen
Üstüme düşme benim
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize
Hatıralar yetecek
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize
Hatıralar yetecek
Çekemezsin kahrımı
Yükün olurum senin
Tanrı yazmış bahtımı
Üstüme düşme benim
Çekemezsin kahrımı
Yükün olurum senin
Tanrı yazmış bahtımı
Üstüme düşme benim
-
-
Topraktan bedene can veren Allah
Bana da yaşamak hevesini ver
Her güne bir ümit veren Allah
Bana da yaşamak hevesini ver
***
Gelsin kederlerin derdin arkası
Mutlu gelen günleri göster
Gelsin kederlerin derdin arkası
Mutlu gelen günleri göster
***
Gönlümde keder var terkedilmekten
Bir zalimi sevip sevilmemekten
Sen kurtar Allahım zalim felekten
Ona da kulunun sevgisini ver
***
Sen kurtar Allahım zalim felekten
Ona da kulunun sevgisini ver
Bütün kainatı yaratan Tanrım
Benim de gönlümün muradını ver
***
Her güne bir ümit veren Allahım
Benim de gönlümün muradını ver
Bir zalim aşkına kul etme beni
Gerçek aşka giden yolları göster
***
Bir zalim aşkına kul etme beni
Gerçek aşka giden yolları göster
Gönlümde keder var terkedilmekten
Bir zalimi sevip sevilmemekten
***
Sen kurtar Allahım zalim felekten
Ona da kulunun sevgisini ver
Sen kurtar Allahım zalim felekten
Ona da kulunun sevgisini ver
-
Yaşanmamış zaman gibi
Unutursun, biliyorum
Bir vefasız insan gibi
Unutursun, biliyorum
Ellerimi, gözlerimi
Sevgi dolu sözlerimi
Yattığın dizlerimi
Unutursun, biliyorum
Yattığın dizlerimi
Unutursun, biliyorum
Bana olur bütün olan
Ben olurum yalnız kalan
Senin için sevmek yalan
Unutursun, biliyorum
Senin için sevmek yalan
Unutursun, biliyorum
Ne de olsa bir insansın
Gün gelir, unutacaksın
Görsen bile, tanımazsın
Unutursun, biliyorum
Ellerimi, gözlerimi
Sevgi dolu sözlerimi
Yattığın dizlerimi
Unutursun, biliyorum
Yattığın dizlerimi
Unutursun, biliyorum
Bana olur bütün olan
Ben olurum yalnız kalan
Senin için sevmek yalan
Unutursun, biliyorum
Senin için sevmek yalan
Unutursun, biliyorum
-
-
Bir gurbet kuşu gibi
Sen çok uzaklara kondun
Başkasını sevdim derken
Seni çok seven ben oldum
Bir gurbet kuşu gibi
Sen çok uzaklara kondun
Başkasını sevdim derken
Seni çok seven ben oldum
Diyar diyar dolaştın
Sevgilim benden mi kaçdın?
Yeni birini bulmuşsun
Başıma bak neler açdın?
Gurbet gurbet dolaşdın
Sevgilim benden mi kaçdın?
Yeni birini bulmuşsun
Başıma bak neler açdın?
Benim saçlarım ağardı
Sensiz dünyam karardı
Takatım kalmadı artık
Ömrümü yıllar aldı
Benim saçlarım ağardı
Sensiz dünyam karardı
Takatım kalmadı artık
Ömrümü yıllar aldı
Diyar diyar dolaştın
Sevgilim benden mi kaçtın?
Yeni birini bulmuşsun
Başıma bak neler açtın?
Gurbet gurbet dolaştın
Sevgilim benden mi kaçtın?
Yeni birini bulmuşsun
Başıma bak neler açtın?
-
Bir yerden tanıyor gibiyim sizi
Saçlarınız beyaz değilmiydi ne?
Gülen gözleriniz vardı eskiden
Gözleriniz yaşlı değil miydi ne?
***
Gençliğim yıllara boynunu bükmüş
Kader fırtınası yaprağım dökmüş
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
***
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
***
Ne güzel günlerdi hayat doluydu
Çınlardı kahkaha neşe doluydu
Kimlere aldandın kimlere uydun
İistediğin bunlar değil miydi
***
Gençliğim yıllara boynunu bükmüş
Kader fırtınası yaprağım dökmüş
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
***
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
***
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
-
Bir arzun, isteğin olursa benden
Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel
Mazideki günleri tekrâr ararsan
Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel
Ben seninle dostum, düşman değilim
Bana da oyun etti kötü kaderim
Bu dünya zaten hep zalimlerin
Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel
Seni üzgün görmek beni kahreder
Bana dertlerini anlatman yeter
Sana olan aşkım mahşerde biter
Eceli düşünme, çekinmeden gel
Ben seninle dostum, düşman değilim
Bana da oyun etti kötü kaderim
Bu dünya zaten hep zalimlerin
Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel
Bu dünya zaten hep zalimlerin
Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel
Bu dünya zaten hep zalimlerin
Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel
-
Böyle Sevmek Olmaz Böyle Aşk Olmaz
Bazen Bir Baharsın Bazen Kara Kış
İşine Geldiği Gibi Yaşanmaz
Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış
Bir Oyuncak Değil Kalbim Elinde
Hoşuma Gitmiyor Artık Benimde
Bir Oyuncak Değil Kalbim Elinde
Hoşuma Gitmiyor Artık Benimde
Korkular Büyüyor Seven Gönlümde
Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış
Korkular Büyüyor Seven Gönlümde
Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış
İkimiz İçinse Eğer Gelecek
Kalbin Benim Gibi Gerçek Sevecek
Yoksa Bu Aşk Artık Yürümüyecek
Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış
Böyle Sevmek Olmaz Böyle Aşk Olmaz
Bazen Bir Baharsın Bazen Kara Kış
İşine Geldiği Gibi Yaşanmaz
Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış
Bir Oyuncak Değil Kalbim Elinde
Hoşuma Gitmiyor Artık Benimde
Bir Oyuncak Değil Kalbim Elinde
Hoşuma Gitmiyor Artık Benimde
Korkular Büyüyor Seven Gönlümde
Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış
Korkular Büyüyor Seven Gönlümde
Sevgilim Attığın Adımlar Yanlış