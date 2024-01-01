Kamuran Akkor

Kara kara düşünmenin sonu yok Biraz gülüp neşelenmek zor değil Kara kara düşünmenin sonu yok Biraz gülüp neşelenmek zor değil *** Dağıtıp şu bulutları başından Parlayan güneşi görmek zor değil Dağıtıp şu bulutları başından Parlayan güneşi görmek zor değil *** Hazan olsun, sen baharı hayâl et Tüm hayâller gerçek olacak elbet Sevgilinse bütün bunlara sebep Yeni bir sevgili bulmak zor değil *** Hazan olsun, sen baharı hayâl et Tüm hayâller gerçek olacak elbet Sevgilinse bütün bunlara sebep Yeni bir sevgili bulmak zor değil *** Zaman zaman insan ağlar, ah çeker Sanır ki dertleri bitmez, hep sürer Zaman zaman insan ağlar, ah çeker Sanır ki dertleri bitmez, hep sürer *** Bir gün olur, senin de yüzün güler Ümit edip yaşaması zor değil Bir gün olur, senin de yüzün güler Ümit edip yaşaması zor değil *** Hazan olsun, sen baharı hayâl et Tüm hayâller gerçek olacak elbet Sevgilinse bütün bunlara sebep Yeni bir sevgili bulmak zor değil *** Hazan olsun, sen baharı hayâl et Tüm hayâller gerçek olacak elbet Sevgilinse bütün bunlara sebep Yeni bir sevgili bulmak zor değil *** Hazan olsun, sen baharı hayâl et

Sanma sen gidince ben hep ağladım Ne yas tuttum ne de kara bağladım Sanma sen gidince ben hep ağladım Ne yas tuttum ne de kara bağladım Bir gerçeği geç de olsa anladım Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki Aşk gülümü sulamadan kuruttun Ben gönlümü sazım ile avuttum Aşk gülümü sulamadan kuruttun Ben gönlümü sazım ile avuttum İnan ki ismini bile unuttum Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderim bu dedim, üzülmedim ki Ben meçhule doğru gidip koşarken Bir yalnızlık benim için başlarken Ben meçhule doğru gidip koşarken Bir yalnızlık benim için başlarken Sen bu güzel aşkı hiçe sayarken Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki Aşk gülümü sulamadan kuruttun Ben gönlümü sazım ile avuttum Aşk gülümü sulamadan kuruttun Ben gönlümü sazım ile avuttum İnan ki ismini bile unuttum Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderim bu dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderim bu dedim, üzülmedim ki Sanma sen gidince ben hep ağladım Ne yas tuttum ne de kara bağladım Bir gerçeği geç de olsa anladım Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki