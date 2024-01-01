Üzülmedim Ki Şarkı Sözleri
Kamuran Akkor Üzülmedim Ki şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kamuran Akkor Üzülmedim Ki şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Üzülmedim Ki sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kamuran Akkor
Üzülmedim Ki
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Kara kara düşünmenin sonu yok
Biraz gülüp neşelenmek zor değil
Kara kara düşünmenin sonu yok
Biraz gülüp neşelenmek zor değil
***
Dağıtıp şu bulutları başından
Parlayan güneşi görmek zor değil
Dağıtıp şu bulutları başından
Parlayan güneşi görmek zor değil
***
Hazan olsun, sen baharı hayâl et
Tüm hayâller gerçek olacak elbet
Sevgilinse bütün bunlara sebep
Yeni bir sevgili bulmak zor değil
***
Hazan olsun, sen baharı hayâl et
Tüm hayâller gerçek olacak elbet
Sevgilinse bütün bunlara sebep
Yeni bir sevgili bulmak zor değil
***
Zaman zaman insan ağlar, ah çeker
Sanır ki dertleri bitmez, hep sürer
Zaman zaman insan ağlar, ah çeker
Sanır ki dertleri bitmez, hep sürer
***
Bir gün olur, senin de yüzün güler
Ümit edip yaşaması zor değil
Bir gün olur, senin de yüzün güler
Ümit edip yaşaması zor değil
***
Hazan olsun, sen baharı hayâl et
Tüm hayâller gerçek olacak elbet
Sevgilinse bütün bunlara sebep
Yeni bir sevgili bulmak zor değil
***
Hazan olsun, sen baharı hayâl et
Tüm hayâller gerçek olacak elbet
Sevgilinse bütün bunlara sebep
Yeni bir sevgili bulmak zor değil
***
Hazan olsun, sen baharı hayâl et
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Sanma sen gidince ben hep ağladım
Ne yas tuttum ne de kara bağladım
Sanma sen gidince ben hep ağladım
Ne yas tuttum ne de kara bağladım
Bir gerçeği geç de olsa anladım
Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki
Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki
Kaderimdir dedim, üzülmedim ki
Aşk gülümü sulamadan kuruttun
Ben gönlümü sazım ile avuttum
Aşk gülümü sulamadan kuruttun
Ben gönlümü sazım ile avuttum
İnan ki ismini bile unuttum
Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki
Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki
Kaderim bu dedim, üzülmedim ki
Ben meçhule doğru gidip koşarken
Bir yalnızlık benim için başlarken
Ben meçhule doğru gidip koşarken
Bir yalnızlık benim için başlarken
Sen bu güzel aşkı hiçe sayarken
Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki
Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki
Kaderimdir dedim, üzülmedim ki
Aşk gülümü sulamadan kuruttun
Ben gönlümü sazım ile avuttum
Aşk gülümü sulamadan kuruttun
Ben gönlümü sazım ile avuttum
İnan ki ismini bile unuttum
Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki
Kaderim bu dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki
Kaderim bu dedim, üzülmedim ki
Sanma sen gidince ben hep ağladım
Ne yas tuttum ne de kara bağladım
Bir gerçeği geç de olsa anladım
Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki
Kaderimdir dedim, üzülmedim ki
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