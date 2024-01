Kamuran Akkor

Kara kara düşünmenin sonu yok Biraz gülüp neşelenmek zor değil Kara kara düşünmenin sonu yok Biraz gülüp neşelenmek zor değil *** Dağıtıp şu bulutları başından Parlayan güneşi görmek zor değil Dağıtıp şu bulutları başından Parlayan güneşi görmek zor değil *** Hazan olsun, sen baharı hayâl et Tüm hayâller gerçek olacak elbet Sevgilinse bütün bunlara sebep Yeni bir sevgili bulmak zor değil *** Hazan olsun, sen baharı hayâl et Tüm hayâller gerçek olacak elbet Sevgilinse bütün bunlara sebep Yeni bir sevgili bulmak zor değil *** Zaman zaman insan ağlar, ah çeker Sanır ki dertleri bitmez, hep sürer Zaman zaman insan ağlar, ah çeker Sanır ki dertleri bitmez, hep sürer *** Bir gün olur, senin de yüzün güler Ümit edip yaşaması zor değil Bir gün olur, senin de yüzün güler Ümit edip yaşaması zor değil *** Hazan olsun, sen baharı hayâl et Tüm hayâller gerçek olacak elbet Sevgilinse bütün bunlara sebep Yeni bir sevgili bulmak zor değil *** Hazan olsun, sen baharı hayâl et Tüm hayâller gerçek olacak elbet Sevgilinse bütün bunlara sebep Yeni bir sevgili bulmak zor değil *** Hazan olsun, sen baharı hayâl et