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7/24 Dinle Üzülmedim Ki

Üzülmedim Ki Şarkı Sözleri

Kamuran Akkor Üzülmedim Ki şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kamuran Akkor Üzülmedim Ki şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Üzülmedim Ki sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kamuran Akkor

Kamuran Akkor

Üzülmedim Ki

  • Zor Değil

  • Üzülmedim Ki

  • Şikayetim Var

  • Ölsem Gam Yemem

  • Ben Seni Üzmek İstemem

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