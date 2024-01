Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar *** A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for *** Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lambando estarei ao lembrar que este amor Por um dia, um instante foi rei *** A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for *** Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor Um momento que fica no ar