Aşk Burada Oturmuyor Söyleyin o yare dönmesin geri, Bende ona ait hiç bir şey yok. Bir can borcum kaldı o da Allah’a Ondan başka hesabım yok. *** Savurmuşum rüzgara bütün öfkelerimi, Ona söyleyecek tek sözüm bile yok. Kırılmışım çoktan, yakmışım her şeyi Pişmanlık çözüm değil, ben yanmışım Küsmüşüm hayata, darılmışım. *** Aşk burada oturmuyor çalma kapımı, Çok bekledi birini, ama duramadı. Hep kandırdı kendini çocuksu yalanlarla, Bir zalimmiş onu yıkan ama söylemedi adını.

Kırk Yıl Ah benim şaşkın kalbim, adam olmuyor. Her gelen gideni vallahi mumla aratıyor, Yoksa yenilir yutulur gibi değil yalanların, Allah’ın sevdiği kuluyum ki kurtarıyor. *** Ah bir kansaydım, Sözüne inansaydım, Aşık olsaydım of! Allah korumuş. *** Yüzü güzel olan canım, kırk gün sevilir. Gönlü güzel olan canım, kırk yıl beklenir. Zaten seni tanıyalı bir hayli oldu, Kırk gün bana çok gelir, zamanın doldu.

Çıtırım (Şişşt) Demek sana uygun degiLim.. Hem deli hem serseriyim.. Bu sözlerini unutma ... Yaz yaz yaz bir tarafa... Sonunda benim olacaksin sen... Şiiitt çıtırım nerdesin sen... Evim yakın gel istersen.. Bir acı kahve Pişir ... Kırk yıl dost lalmak istersen...

Bakma Öyle Hiçbir bahara açmadım gönlümü, Sen kaç mevsim eskittin. Beni sevmeyen seni aldatamadım Hasretmiş ölüm dedikleri. *** Bin kere öldüm ben, Her gün yine dirildim Bakma öyle yüzüme Seni seven o deli ben değilim. *** Bakma öyle yüzüme yakan gözlerle, Sana bir daha dönmeyeceğim Seni bir daha sevmeyeceğim Ölüme razıyım ama gelmeyeceğim.

Elinde Patlamasın Aşk Sandım, gönlümün sultanısın, Yok be! bende şans yok. İnandım bir zalime. *** Dokunuşunun saltanatı, Kalmadı bedenimde. Sensizlik kanıma işlemiş, Acırım şimdi o haline. *** Sen ucuz aşkların en güzel sevgilisi, Savaşma, uğraşma, yok başka bir çaresi, Aşk pazarına çık, arama üçü beşi, Elinde patlamasın aşk

Kiracı Yokluğun kırıyor, tutunduğum tek dalım sabrımı. Elimden ne gelir ki? Tanrıya dualarım. Bilirim getirmez seni bana, nafile gözyaşlarım. Kanayan yüreğim gebe, sensiz kederlere. *** Belki ümitlerim, belki hayallerim Senle son olsa da, Yalnız seni severim. *** Daralır gündüz gece bana, kiracıyım Yok olur ümitlerim, bi çareyim Ecelimse, hiç üzülme buna Sevdan bahane.

Elveda Canım içime bir yangın düştü, Sana nasıl anlatsam ki, anlasan. Ecel yola çıkmış geliyor, Birkaç güne kalmaz çalar kapımı. *** Ama sen üzülme, Söz ver bana, Sen beni göremesen de, Ben hep senin yanında olacağım, Uzaktan sana bakacağım. Sen mutlu oldukça cantanem, Ben orda rahat uyuyacağım. *** Kendine iyi bak, oğlumuza da birtanem. Yokluğumu belli etme sakın, Yıkılma benden sonra birtanem, İçim yanar, hoşça kal.

İstanbul'u Başına Yıkarım Beni bana bırak, Hiçbir avuntuyu sokma kalbime. Ben dürüstçe paylaşırım, her acımı yüreğimle. *** Susuyorsam, sebebi var. O da bende kalsın, bu deli yürekte. Sorgulama, üstüme varma, Bu aşk benim, Bu acı benim, dokunma! *** Şaşırma suskunluğuma, Seni böyle sevmese bu deli yürek, *** İstanbul’u başına yıkardım, Ne yasak, ne günah tanımazdım. Öyle değerlisin ki bu yürekte, Sen zalim olsan da, ben kıyamadım.

Yeni Aşkım Bi kulağım doldu yalanlarınla, Diğerine anlat. Farklı cümleler kur bu sefer, Diğerleri bayat. *** E ne yapmalı, ne etmeli diye, Bana mı soruyorsun. Sende bir parça gurur olsa, Burda ne işin var. *** Ooo! çoktan unuttum, Yerini doldurdum. Varsa yoksa şimdi, Yeni aşkım var. Çokta mutluyum şimdi sensiz, Buldum mutluluğu, sana inat.

Yoruldum Bugünde açmadın çiçeğim, Bugünde doğmadın güneşim, Bu hasret uzun oldu, gelmedin. Bu acımı dindirmedin. *** Yar senin için, dağlarımı deleyim Yar senin için, daha kaç kalp kırayım Yar adını göklere mi yazayım Seni özlemekten yoruldum. *** Ne zormuş gömüp Gözyaşlarıma avuçlarını, Sensizliğe sığınmak. Şehre dağılıyor efil efil yüzün, Zifir bir gece geçiyor koynumdan. Sol yanıma içli bir şarkı çöküyor. Söküp atmalıyım bu yarayı yar. Kanatıp günün göğsünü, Sarmalıyım seni hercai sevişlere. Neyleyim ki, Yorgun yüreğime sığdırdım gidişini. *** Öyle yabancı bir evdeyim, Öyle yabancı serzenişlerde… Bütün yağmurlar sensiz yağar şimdi, Hüzzam makamında bütün mevsimlerim. Düşlerim sararmış gülüşlere dökülür. Neyleyim ki, Yorgun yüreğime sığdırdım gidişini yar. Varsın sende dursun bütün saatler, Kalsın bir gece daha ellerin, Ellerinde bir ömür tükensin. Dilimin ucunda yarım yamalak bir mazi, Çıldırasıya savrulup dursun takvimler, Gitme dağılıp her günüme, Yoruldum beklemekten, Yoruldum.