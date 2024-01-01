-
Hiçbir bahara açmadım gönlümü,
Sen kaç mevsim eskittin.
Beni sevmeyen seni aldatamadım
Hasretmiş ölüm dedikleri.
***
Bin kere öldüm ben,
Her gün yine dirildim
Bakma öyle yüzüme
Seni seven o deli ben değilim.
***
Bakma öyle yüzüme yakan gözlerle,
Sana bir daha dönmeyeceğim
Seni bir daha sevmeyeceğim
Ölüme razıyım ama gelmeyeceğim.
-
Ela gözlü, benli dilber
Sen de olasın benim gibi
Zülfün sökük, boynun bükük
Sen de olasın benim gibi
***
Bahçende güller bitmesin
Kapından hekim geçmesin
Dalında bülbül ötmesin
Sen de olasın benim gibi
***
Gel yanıma
Sarıl bana
Ela gözlüm
Yandım sana
***
Gel yanıma
Sarıl bana
Ela gözlüm
Yandım sana
***
Sen de olasın benim gibi
Zülfün sökük, boynun bükük
Sen de olasın benim gibi
***
Bahçende güller bitmesin
Kapından hekim geçmesin
Dalında bülbül ötmesin
Sen de olasın benim gibi
***
Gel yanıma
Sarıl bana
Ela gözlüm
Yandım sana
***
Gel yanıma
Sarıl bana
Ela gözlüm
Yandım sana
benli dilber
Sen de olasın benim gibi, of
-
Henüz şafak sökmeden
Bir kuş bile ötmeden
Yorgun yola düşersin
Sıcak bir çay içmeden
***
Ekmek parasıdır
Gariban yarasıdır
Gece gündüz yollarda
Çoluk çocuk acısıdır
***
Ekmek parasıdır
Gariban yarasıdır
Gece gündüz yollarda
Gurbet sancısıdır
***
Bu yolda, bu yolda
Kamyonla, kamyonla
Darapdap darida didadidadi güm
Dararirapdap darida didadidadi güm
Dapdap darida didadidadi güm
Dararirapdap darida didadidadi güm
***
Alta girdin birader
Bütün yurda olduk haber
Bunda benim suçum ne?
Kader böyleymiş meğer
***
Foya çıktı ortaya
Boya gerek kaportaya
Yedi kat cila çeksen
Neye yarar hurdaya?
***
Bu yolda, bu yolda
Kamyonla, kamyonla
Darapdap darida didadidadi güm
Dararirapdap darida didadidadi güm
***
Bu yolda, bu yolda
Kamyonla, kamyonla
Darapdap darida didadidadi güm
Dararirapdap darida didadidadi güm
Dapdap darida didadidadi güm
Dararirapdap darida didadidadi güm
***
Dapdap darida didadidadi güm
-
Acı çekmek sevgim oldu
yarınlarım dünden doldu
şarkılar hep ama hep zehir oldu
sevmeye dermanım yok
uzun uzun hikayeler
terkettiler birer birer
bu şehiden ama bak daha beter
sevmeye dermanım yokk
sevmeye dermanım yok
sen cennetim ama sen cehennemim
kaybolan ben, acı tatlı günlerim
sonundaa kırılan yok olan benim
sevmeye dermanım yok yok yok
sevmeye dermanım yok
-
Dostum yüzün gözün bakamıyorum
Sözüm özüm bir ben olamıyorum
İstesem de burda kalamıyorum
Yol yordam bilsem de varamıyorum
***
Ekmeğim kan doğradım gayrı dönülmez
Bundan sonra hayat sensiz çekilmez
Kendi derdim kendim çözemiyorum
Yol yordam bilsem de varamıyorum
-
Arıyorum yıllardır bulamıyorum
Görüyorum hergece rüyamda ulaşamıyorum
Yıldızlara uçmak seni koparmak
***
Koynunda uyumak uyumak istiyorum
***
Sevmek istiyorum delicesine
Seni ömrümce hissedercesine
Sevmek istiyorum delicesine
Uğruna dünyayı kül edercesine
-
Torbalıdan aldım sapla samanı
Vurdum selcuk ustune
Rakımı hazırlamıs dımıtrıs
Samos'un tepesıne
***
Aynı sazı calarız
Akdenız'ın ustune
Dımıtrıs canım dostum
Sımdı tarıhe kuskun
***
Balıklar senı dınlemez gulum
Sarkılar soyler halkım
Aynı sazı calarız
Akdenız'ın ustune
-
Akşamın ışıkları vurur parmaklarıma
Güneş batarken
Amcaların gölgesi çıkmıyor rüyalarımdan
Kabus bu dünya
***
Duvarlar hep duvarlar
Sıkıştım annemin rahminde
İnsanlar bu insanlar
Öyle uzak öyle yabancı
***
Düşünürüm insanları,küçücük beyinler
Mutlu olmaya yeter
***
Vuruyor insancıklar vuruyor insanları
Bu şarkı söylenirken
***
Şehirler hep şehirler
Aynı hepsi aynı mezar
Yaşamlar bu yaşamlar
Öyle kısa öyle acı
***
Seni kendimden çaldım
Tek başıma kaldım
Yalnızlıktan utandım ben
Adımlarımı sattım
***
Yarınlarımı attım
Sana varamadım ben.
-
Tadı kalmadı sevdaların
Ne asılacak yollar, ne delinecek dağlar
Düşlerinde gül kokan yarım
Tenimde şimdi ihanet var
***
Mumlar ısırdı gözlerinde
Şimdi neonlar yanar
Kıs bitti mevsim yoz oldu
Değerlerim bir bir bozuldu
***
Beni sevme bende çıkar yok kadın
Cinnete çeyrek var adım adım
Ben emekli mecnun, leylam dijital olmuş
Ask sandığım heyecanlarım viran olmuş
-
Sevdam aşıkları utandırır
Aşkı bilmez padişah ferman yazdırır
Dağlar sırayla, bana yol verin
Yarimi göreyim, düğün edeyim
Kara kaşlı yar
Kara gözlü yar
Sen bana varacaksın, aşktaN emir var(yar yar)
(sen benim olacaksın)
-
Kıratlar kabilemizin adı
Kızılyeleydi başı düz yaylaydı vatanı
Hür dağlardı atası kızılderili şarkısı
Kızıldereli şarkısı
Kızılyelenin karısı Çobanyıldızı'ydı adı
Kabile kadınları erken kalkar sabahları
Kabile erkekleri ava çıkar şafak vakti
Akşamları toplanır kıratlar kabilesi
Elden ele dolaşır barış çubukları
Dilden dile bir şarkı başlar böyle
***
Heyyana, heyyana, heyyana
***
Derken bir gün çıkageldi
Dörtnala, dörtnala soluk yüzler
Kadın, çoluk, çocuk demeden
Sildiler bir ırkı yer yüzünden
Çadırlar yıkıldı çocuklar öldü
Çocuklar çocuklar hür çocuklar
Bugün hür dağların eteklerinde
Yatıyor kıratlar, kıratlar kabilesi
Bu bir kızıldereli hikayesi
Dün vardı bugün bitti
-
Gittin gideli istanbul dan
Beyaz günlerin hemen ardından
On beş mendil tükettim
Göz yaşlarımın arasından
***
Ooooo oooooo ooooo
***
Bana bir mesaj gönder
Ellerin değsin yeter
Bana bir mesaj gönder
Gözlerin değsin yeter
***
Döneceğini bile, bile
Yağmurlarım döndü sele
On beş mendil yetmedi
Gözyaşımı sile, sile
***
Ooooo oooooo ooooo
***
Bana bir mesaj gönder
Ellerin değsin yeter
Bana bir mesaj gönder
Gözlerin değsin yeter
-
Hep gep kaldık
Ne zaman erkenn çıksak yola
Yolculuklar nankördü hiç bilmedik
Hep erkendi ne zaman varsak ölüme
En uzun? m? r? g? nde geldi ge? ti
***
Sonra bakt? m g? zlerin? slak
Ate?? nce kendini yakar
? Im d? m ate? oldu
Sen ne uzak hayat ne uzak
***
Hadi gül ne kaldı ağlayacak
Bitirdik hepsini
Ne olur
Hadi gül ne kaldı ağlayacak
Bitirdik hepsini
Ne olur
Hadi gül ne kaldı ağlayacak
Bitirdik hepsini
Ne olur
Hadi gül ne kaldı ağlayacak
Bitirdik hepsini
Ne olur
Hep geç kaldık
***
Ne zaman erken? ksak yola
Yolculuklar nank? rd? hi? bilmedik
Hep erkendi ne zaman varsak? l? me
En uzun? m? r? g? nde geldi ge? ti
Sonra bakt? m g? zlerin? slak
***
Zaman? nce kendini ge'er
Aylar y? llar beni ge? ti
Sen ne uzak hayat ne uzak
***
Hadi gül ne kaldı ağlayacak
Bitirdik hepsini
Ne olur
Hadi gül ne kaldı ağlayacak
Bitirdik hepsini
Ne olur
Hadi gül ne kaldı ağlayacak
Bitirdik hepsini
Ne olur
Hadi gül ne kaldı ağlayacak
Bitirdik hepsini
Ne olur
Hadi gül ne kaldı ağlayacak
Bitirdik hepsini
Ne olur
Hadi gül ne kaldı ağlayacak
Bitirdik hepsini
Ne olur
Hadi gül ne kaldı ağlayacak
Bitirdik hepsini
Ne olur