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01

Elveda

Kara 04:39
02

Yeni Aşkım

Kara 03:49
03

Yoruldum

Kara 05:26
04

Ucu Ucuna

Kara 03:55
05

Emanet

Kara 04:40
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