Elveda Şarkı Sözleri
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Canım içime bir yangın düştü,
Sana nasıl anlatsam ki, anlasan.
Ecel yola çıkmış geliyor,
Birkaç güne kalmaz çalar kapımı.
***
Ama sen üzülme,
Söz ver bana,
Sen beni göremesen de,
Ben hep senin yanında olacağım,
Uzaktan sana bakacağım.
Sen mutlu oldukça cantanem,
Ben orda rahat uyuyacağım.
***
Kendine iyi bak, oğlumuza da birtanem.
Yokluğumu belli etme sakın,
Yıkılma benden sonra birtanem,
İçim yanar, hoşça kal.