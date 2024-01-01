Canım içime bir yangın düştü, Sana nasıl anlatsam ki, anlasan. Ecel yola çıkmış geliyor, Birkaç güne kalmaz çalar kapımı. *** Ama sen üzülme, Söz ver bana, Sen beni göremesen de, Ben hep senin yanında olacağım, Uzaktan sana bakacağım. Sen mutlu oldukça cantanem, Ben orda rahat uyuyacağım. *** Kendine iyi bak, oğlumuza da birtanem. Yokluğumu belli etme sakın, Yıkılma benden sonra birtanem, İçim yanar, hoşça kal.