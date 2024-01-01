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7/24 Dinle Aşk Burda Oturmuyor

Aşk Burda Oturmuyor Şarkı Sözleri

Kara Aşk Burda Oturmuyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kara Aşk Burda Oturmuyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Burda Oturmuyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kara

Kara

Aşk Burda Oturmuyor

  • İstanbul'u Başına Yıkarım

  • Kırk Yıl

  • Aşk Burada Oturmuyor

  • Çıtırım (Şişşt)

  • Bakma Öyle

  • Elinde Patlamasın Aşk

  • Kiracı

  • Yakamıyorum

  • Elveda

  • Yeni Aşkım

  • Yoruldum

  • Ucu Ucuna

  • Emanet

  • Köz

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