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Kara Yeni Aşkım Yeni Aşkım Bi kulağım doldu yalanlarınla, Diğerine anlat. Farklı cümleler kur bu sefer, Diğerleri bayat. *** E ne yapmalı, ne etmeli diye, Bana mı soruyorsun. Sende bir parça gurur olsa, Burda ne işin var. *** Ooo! çoktan unuttum, Yerini doldurdum. Varsa yoksa şimdi, Yeni aşkım var. Çokta mutluyum şimdi sensiz, Buldum mutluluğu, sana inat. Tüm Şarkıları