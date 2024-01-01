-
Bugünde açmadın çiçeğim,
Bugünde doğmadın güneşim,
Bu hasret uzun oldu, gelmedin.
Bu acımı dindirmedin.
***
Yar senin için, dağlarımı deleyim
Yar senin için, daha kaç kalp kırayım
Yar adını göklere mi yazayım
Seni özlemekten yoruldum.
***
Ne zormuş gömüp
Gözyaşlarıma avuçlarını,
Sensizliğe sığınmak.
Şehre dağılıyor efil efil yüzün,
Zifir bir gece geçiyor koynumdan.
Sol yanıma içli bir şarkı çöküyor.
Söküp atmalıyım bu yarayı yar.
Kanatıp günün göğsünü,
Sarmalıyım seni hercai sevişlere.
Neyleyim ki,
Yorgun yüreğime sığdırdım gidişini.
***
Öyle yabancı bir evdeyim,
Öyle yabancı serzenişlerde…
Bütün yağmurlar sensiz yağar şimdi,
Hüzzam makamında bütün mevsimlerim.
Düşlerim sararmış gülüşlere dökülür.
Neyleyim ki,
Yorgun yüreğime sığdırdım gidişini yar.
Varsın sende dursun bütün saatler,
Kalsın bir gece daha ellerin,
Ellerinde bir ömür tükensin.
Dilimin ucunda yarım yamalak bir mazi,
Çıldırasıya savrulup dursun takvimler,
Gitme dağılıp her günüme,
Yoruldum beklemekten,
Yoruldum.
-
Ah benim şaşkın kalbim, adam olmuyor.
Her gelen gideni vallahi mumla aratıyor,
Yoksa yenilir yutulur gibi değil yalanların,
Allah’ın sevdiği kuluyum ki kurtarıyor.
***
Ah bir kansaydım,
Sözüne inansaydım,
Aşık olsaydım of!
Allah korumuş.
***
Yüzü güzel olan canım, kırk gün sevilir.
Gönlü güzel olan canım, kırk yıl beklenir.
Zaten seni tanıyalı bir hayli oldu,
Kırk gün bana çok gelir, zamanın doldu.
-
Söyleyin o yare dönmesin geri,
Bende ona ait hiç bir şey yok.
Bir can borcum kaldı o da Allah’a
Ondan başka hesabım yok.
***
Savurmuşum rüzgara bütün öfkelerimi,
Ona söyleyecek tek sözüm bile yok.
Kırılmışım çoktan, yakmışım her şeyi
Pişmanlık çözüm değil, ben yanmışım
Küsmüşüm hayata, darılmışım.
***
Aşk burada oturmuyor çalma kapımı,
Çok bekledi birini, ama duramadı.
Hep kandırdı kendini çocuksu yalanlarla,
Bir zalimmiş onu yıkan ama söylemedi adını.
-
Demek sana uygun degiLim..
Hem deli hem serseriyim..
Bu sözlerini unutma ...
Yaz yaz yaz bir tarafa...
Sonunda benim olacaksin sen...
Şiiitt çıtırım nerdesin sen...
Evim yakın gel istersen..
Bir acı kahve Pişir ...
Kırk yıl dost lalmak istersen...
-
Hiçbir bahara açmadım gönlümü,
Sen kaç mevsim eskittin.
Beni sevmeyen seni aldatamadım
Hasretmiş ölüm dedikleri.
***
Bin kere öldüm ben,
Her gün yine dirildim
Bakma öyle yüzüme
Seni seven o deli ben değilim.
***
Bakma öyle yüzüme yakan gözlerle,
Sana bir daha dönmeyeceğim
Seni bir daha sevmeyeceğim
Ölüme razıyım ama gelmeyeceğim.
-
Sandım, gönlümün sultanısın,
Yok be! bende şans yok.
İnandım bir zalime.
***
Dokunuşunun saltanatı,
Kalmadı bedenimde.
Sensizlik kanıma işlemiş,
Acırım şimdi o haline.
***
Sen ucuz aşkların en güzel sevgilisi,
Savaşma, uğraşma, yok başka bir çaresi,
Aşk pazarına çık, arama üçü beşi,
Elinde patlamasın aşk
-
Yokluğun kırıyor, tutunduğum tek dalım sabrımı.
Elimden ne gelir ki? Tanrıya dualarım.
Bilirim getirmez seni bana, nafile gözyaşlarım.
Kanayan yüreğim gebe, sensiz kederlere.
***
Belki ümitlerim, belki hayallerim
Senle son olsa da,
Yalnız seni severim.
***
Daralır gündüz gece bana, kiracıyım
Yok olur ümitlerim, bi çareyim
Ecelimse, hiç üzülme buna
Sevdan bahane.
-
-
Canım içime bir yangın düştü,
Sana nasıl anlatsam ki, anlasan.
Ecel yola çıkmış geliyor,
Birkaç güne kalmaz çalar kapımı.
***
Ama sen üzülme,
Söz ver bana,
Sen beni göremesen de,
Ben hep senin yanında olacağım,
Uzaktan sana bakacağım.
Sen mutlu oldukça cantanem,
Ben orda rahat uyuyacağım.
***
Kendine iyi bak, oğlumuza da birtanem.
Yokluğumu belli etme sakın,
Yıkılma benden sonra birtanem,
İçim yanar, hoşça kal.
-
Beni bana bırak,
Hiçbir avuntuyu sokma kalbime.
Ben dürüstçe paylaşırım, her acımı yüreğimle.
***
Susuyorsam, sebebi var.
O da bende kalsın, bu deli yürekte.
Sorgulama, üstüme varma,
Bu aşk benim,
Bu acı benim, dokunma!
***
Şaşırma suskunluğuma,
Seni böyle sevmese bu deli yürek,
***
İstanbul’u başına yıkardım,
Ne yasak, ne günah tanımazdım.
Öyle değerlisin ki bu yürekte,
Sen zalim olsan da, ben kıyamadım.
-
Bi kulağım doldu yalanlarınla,
Diğerine anlat.
Farklı cümleler kur bu sefer,
Diğerleri bayat.
***
E ne yapmalı, ne etmeli diye,
Bana mı soruyorsun.
Sende bir parça gurur olsa,
Burda ne işin var.
***
Ooo! çoktan unuttum,
Yerini doldurdum.
Varsa yoksa şimdi,
Yeni aşkım var.
Çokta mutluyum şimdi sensiz,
Buldum mutluluğu, sana inat.
-
Aşk deme, sevgi deme, yaşadığımız şeylere.
Yalanla dolanla işi olmaz aşkın,
Öyle öğrettiler bize.
***
Senin derdin ye kürküm ye,
Uğurlar olsun, sana güle güle.
***
Ucu ucuna denk getir de, iki laf et
Yalan dolansız olsun.
Başarabilirsen yüzüm kızaracak
O da benden olsun.
-
-