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7/24 Dinle Karabük Türküleri

Karabük Türküleri

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En Çok Dinlenen Karabük Türküleri Şarkıları

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01

İlik Düştü Yakamdan

Karabük Türküleri 03:47
02

Yeşil İpek Bükene

Karabük Türküleri 03:26
03

Seher Vakti Çıktık Yola

Karabük Türküleri 03:49
04

Giyme Dedim Giydin Sen

Karabük Türküleri 02:49
05

Getirin Gına Yakalım

Karabük Türküleri 02:23

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