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7/24 Dinle Karaman Türküleri

Karaman Türküleri

Yöresel Türküler

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01

Yeşilim Yeşil

Karaman Türküleri 03:25
02

Yaylı Geldi Kapılara Dayandı

Karaman Türküleri 03:26
03

Pınarın Başına

Karaman Türküleri 03:32
04

Penceresi Yeşil Perde

Karaman Türküleri 03:45
05

Kebabın Tuzu Gibi

Karaman Türküleri 04:10
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Karaman Türküleri

Karaman Türküleri

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