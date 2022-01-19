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Kargo

Romantik Müzik

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01

Benı Bırakma

02

01 Kehrıbar

03

Yıldızların Altında

04

Sen Ağlama

05

Öyle Sarhoş Olsam ki

... KAPAT
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Albümler

Değiştir Dünyayı Kargo

Gelecekle Randevum Var Kargo

Yalnızlık Mevsimi Kargo

Sevmek Zor Kargo

Yıldızların Altında Kargo

Ateş ve Su Kargo

Yarına Ne Kaldı? Kargo

Sen Bir Meleksin Kargo

Çalma Listeleri

Ayrılık Şarkıları

Ayrılık Şarkıları

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