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01 Kehrıbar
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03
Yıldızların Altında
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ömer Bedrettin Uşaklıgil
Besteci:
Kaptanızade Ali Rıza Bey
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04
Sen Ağlama
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aysel Gürel-Sezen Aksu
Besteci:
Onno Tunç
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05
Öyle Sarhoş Olsam ki
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Güzin Gürman
Besteci:
Bülent Şençalar
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