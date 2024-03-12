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Karışık Kaset
ALBÜM

Karışık Kaset

Semicenk

2023 6 Şarkı 24:04
DİNLE
Şarkı Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Batık Gemi

Şarkı Sözleri Semicenk 04:20
02

Eyvah Neye Yarar

Şarkı Sözleri Semicenk 03:05
03

İlkbaharım Kışa Döndü

Şarkı Sözleri Semicenk 03:34
04

Biz Babadan Böyle Gördük

Şarkı Sözleri Semicenk 04:43
05

Kısmetim Kapanmış

Şarkı Sözleri Semicenk 04:37
06

Kalleş

Şarkı Sözleri Semicenk 03:45
... KAPAT
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