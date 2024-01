bile yokmuşsun yanımda ya Savaştım kendimle, dur dedim durmadın Sevmedin sevmezsin ya *** Bildiğim dualar kar etmez yanında Yardım et nolursun aşk Gör beni ne hale düştüm ben sen diye Al beni çıkar kurtar *** Al yanına gidelim burdan Sildim hayatı her şeyi Yerini bulsam yeter mutluluğun *** Sıkıldım belki ondandır Suskunluğum karamsarlığım Kaçtım anladım dünyam Kararmış çözülmemiş ki düğümlerim *** Bildiğim dualar kar etmez yanında Yardım et nolursun aşk Gör beni ne hale düştüm ben sen diye Al beni çıkar kurtar *** Al yanına gidelim burdan Sildim hayatı her şeyi Yerini bulsam yeter mutluluğun