Al Yanına Akustik Remix bile yokmuşsun yanımda ya Savaştım kendimle, dur dedim durmadın Sevmedin sevmezsin ya *** Bildiğim dualar kar etmez yanında Yardım et nolursun aşk Gör beni ne hale düştüm ben sen diye Al beni çıkar kurtar *** Al yanına gidelim burdan Sildim hayatı her şeyi Yerini bulsam yeter mutluluğun *** Sıkıldım belki ondandır Suskunluğum karamsarlığım Kaçtım anladım dünyam Kararmış çözülmemiş ki düğümlerim *** Bildiğim dualar kar etmez yanında Yardım et nolursun aşk Gör beni ne hale düştüm ben sen diye Al beni çıkar kurtar *** Al yanına gidelim burdan Sildim hayatı her şeyi Yerini bulsam yeter mutluluğun

Gitme Haksızlığımı gördüm gözyaşında. Ağlatmadan kızarmadı yüzüm. Sevgi yetmezmiş anladım. Saygımmış vazgeçmemem gereken. *** Saklanırım kendimden. Ağır gelir yaşattıklarım. Utancımdan görünmüyor yüzüm. Şimdi yalnızım. *** Gitme, gitme deseydim. Kal be, kal deseydim. Önce sen dedim, sonra... *** Belki kendim hak ettim. Pişmanlıktan tükendim. Ama gitme, öldürme beni.

Al Yanına bile yokmuşsun yanımda ya Savaştım kendimle, dur dedim durmadın Sevmedin sevmezsin ya *** Bildiğim dualar kar etmez yanında Yardım et nolursun aşk Gör beni ne hale düştüm ben sen diye Al beni çıkar kurtar *** Al yanına gidelim burdan Sildim hayatı her şeyi Yerini bulsam yeter mutluluğun *** Sıkıldım belki ondandır Suskunluğum karamsarlığım Kaçtım anladım dünyam Kararmış çözülmemiş ki düğümlerim *** Bildiğim dualar kar etmez yanında Yardım et nolursun aşk Gör beni ne hale düştüm ben sen diye Al beni çıkar kurtar *** Al yanına gidelim burdan Sildim hayatı her şeyi Yerini bulsam yeter mutluluğun