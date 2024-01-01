Serzeniş Şarkı Sözleri
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bile yokmuşsun yanımda ya
Savaştım kendimle, dur dedim durmadın
Sevmedin sevmezsin ya
***
Bildiğim dualar kar etmez yanında
Yardım et nolursun aşk
Gör beni ne hale düştüm ben sen diye
Al beni çıkar kurtar
***
Al yanına gidelim burdan
Sildim hayatı her şeyi
Yerini bulsam yeter mutluluğun
***
Sıkıldım belki ondandır
Suskunluğum karamsarlığım
Kaçtım anladım dünyam
Kararmış çözülmemiş ki düğümlerim
***
Bildiğim dualar kar etmez yanında
Yardım et nolursun aşk
Gör beni ne hale düştüm ben sen diye
Al beni çıkar kurtar
***
Al yanına gidelim burdan
Sildim hayatı her şeyi
Yerini bulsam yeter mutluluğun
-
-
Haksızlığımı gördüm gözyaşında.
Ağlatmadan kızarmadı yüzüm.
Sevgi yetmezmiş anladım.
Saygımmış vazgeçmemem gereken.
***
Saklanırım kendimden.
Ağır gelir yaşattıklarım.
Utancımdan görünmüyor yüzüm.
Şimdi yalnızım.
***
Gitme, gitme deseydim.
Kal be, kal deseydim.
Önce sen dedim, sonra...
***
Belki kendim hak ettim.
Pişmanlıktan tükendim.
Ama gitme, öldürme beni.
-
bile yokmuşsun yanımda ya
Savaştım kendimle, dur dedim durmadın
Sevmedin sevmezsin ya
***
Bildiğim dualar kar etmez yanında
Yardım et nolursun aşk
Gör beni ne hale düştüm ben sen diye
Al beni çıkar kurtar
***
Al yanına gidelim burdan
Sildim hayatı her şeyi
Yerini bulsam yeter mutluluğun
***
Sıkıldım belki ondandır
Suskunluğum karamsarlığım
Kaçtım anladım dünyam
Kararmış çözülmemiş ki düğümlerim
***
Bildiğim dualar kar etmez yanında
Yardım et nolursun aşk
Gör beni ne hale düştüm ben sen diye
Al beni çıkar kurtar
***
Al yanına gidelim burdan
Sildim hayatı her şeyi
Yerini bulsam yeter mutluluğun
-
-
Taktım kafaya sorucam seni birilerine
Kaçma sana yakışır mı anlatmamak
Yanlış anladın birader
E sorup gidicez, yok mu bir kelam edecek?
Yok mu bir tane delikanlı?
***
Anlatsın seni bana
Bilmediğim yerden olsun
Sevmesem de aşığın olayım
***
Yansın hatıralar
Göreyim sen neymişsin
Ve namert olsam da severiz belki
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