Gitme Haksızlığımı gördüm gözyaşında. Ağlatmadan kızarmadı yüzüm. Sevgi yetmezmiş anladım. Saygımmış vazgeçmemem gereken. *** Saklanırım kendimden. Ağır gelir yaşattıklarım. Utancımdan görünmüyor yüzüm. Şimdi yalnızım. *** Gitme, gitme deseydim. Kal be, kal deseydim. Önce sen dedim, sonra... *** Belki kendim hak ettim. Pişmanlıktan tükendim. Ama gitme, öldürme beni.

Ahdım Olsun Geçti yıllar ah geç aydım Anladım ki boşa gün saydım Bakakaldım giden güne Ben hep düne ait kaldım *** Çocukluğum kavruk Gençliğim savruk Yetişkinliğimden hiç hayır yok *** Hayat, kadere inat Seni sil baştan yaşayacağım Ahdım olsun *** Esip geçtim, yağıp geçtim Kaçırdım tez zamanları Pişmanlıklar, düşmanlıklar Bitmez dilimin amanları

Eskidendi, Çok Eskiden Hani erken inerdi karanlık Hani yağmur yağardı inceden Hani okuldan, işten dönerken Işıklar yanardı evlerde Hani ay herkese gülümserken Mevsimler kimseyi dinlemezken Hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken *** Hani herkes arkadaş Hani oyunlar sürerken Hani çerçeveler boş Hani körkütük sarhoş gençliğimizden Hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken Eskidendi, eskidendi, çok eskiden *** Şimdi ay usul, yıldızlar eski Hatıralar gökyüzü gibi Gitmiyor üzerimizden Geçen geçti Geçen geçti Hadi geceyi söndür kalbim *** Şimdi uykusuzluk vakti Gençlik de geceler gibi eskidendi *** Hani herkes arkadaş Hani oyunlar sürerken Hani çerçeveler boş Hani körkütük sarhoş gençliğimizden Hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken Eskidendi, eskidendi, çok eskiden *** Hani herkes arkadaş Hani oyunlar sürerken Kimse bize ihanet etmemiş Biz kimseyi aldatmamışken Hani biz kimseye küsmemiş Hani hiç kimse ölmemişken Eskidendi, çok eskidendi

Herkes Yaralı Ne zaman canın yansa bu kadar derinden Sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen Ne inat ne gözü kara ne dayanıklı yürek Acıyor aynı yerden her şeye rağmen *** Ne akıl kâr ediyor ne fikir o sırada Biliyorsun geçiyor zamanla ama ne fayda *** Yaralı tepeden tırnağa herkes yaralı Alışılmıyor acıya yok kaidesi kuralı Kanayıp ne kadar tutabilirsin gül uğruna dikeni Ne gelen anladı ne giden olanı biteni *** Adıyorum aşka geri kalanımı Suya söyledim gitti en son yalanımı Aşkın da en hesapsız kitapsız olanını Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni.

Hükümsüz Şu hayat kavgasında toz duman sürüklendim Nerdesin suna boylum, gözlerinde sevdam kaldı Öyle bir yaşamak ki kendimi zor büyüttüm Ayrılık vurgunda belli etmedim ama ciğerim yandı *** Ellerini sevdim sanma hatıran şahidimdir Ben yandım yar sen yanma Aşk amansız bir haindir *** Dünya yıkılsa, yıkılmaz aşkın bende Leyla yeniden can buldu bak sayende *** Verdiğin söz hükümsüz Geçmedi gönül senden Ettiğim aha inanma Sana hiçbir kötülük gelmez benden

İkili Delilik Artık hayatımdan çıksan diyorum Bu ikili delilik sona erse İkimiz için de en hayırlısını diliyorum Hiç olmamış gibi davranabilmeyi Bu yok ediciliği anlayabilmeyi Bir bilsen ne kadar yürekten istiyorum *** Lütfen Görmeyeyim seni Bir yerlerde karşıma çıkma Konuşmayalım, bakışmayalım Ne olursun *** Daha fazla tükenmeye takatim yok *** Sanki aşkı öğütmeye programlı gibiyiz Aslında bakarsan insan olarak iyiyiz Ama daha fazlasını isteme benden yalvarırım Ben bittim artık kalmadım

Perişanım Şimdi Ne ağzımın tadı var ne canda huzur Gönül nasıl derin bir kederde Aşkından ümidi kestim hiç olmazsa Evim şenlensin sohbete gel de *** Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı Merak edip vicdanına sormadın mı Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet Ben de bir anadan doğmadım mı *** Bir daha olmaz Bin kere tövbe Kan davası mı bu Bu nasıl öfke *** Perişanım şimdi mutlu oldun mu Başını yastığa rahat koydun mu

Şanıma İnanma Benden çekiniyormuşsun Bana göre değil hiç diyormuşsun Çok baskın çok iddialı Fazla popüler buluyormuşsun *** Peki benim de bir kalbim olduğunu Senin aşkınla dolduğunu Göz göze gelince mahvolduğunu Gerçekten mi görmüyorsun *** Sabredemiyorsun Fark edemiyorsun Hissedemiyorsun Garanticisin, korkuyorsun *** Gerçeği gözden kaçıran yarim Eğriyi doğruyu şaşıran yarim Aşkımla ruhunu şad ederken Sonunda sabrımı taşıran yarim *** Seni anlamıyor değilim inan ki Yaşamak değil esaret sanki Hadi benim kendi seçimim sonuçta Gülü seven dikenine dayanır yani *** Bu durumda kalbine danışacaksın Neye nereye kadar katlanacaksın O kadar aşkın varsa hemen gel Kalbimde karargâh kuracaksın *** Görünüşüme bakıp da sen beni sakın ha Cin fikirli sanma Hani yağmasan da gürle benim durumum Çalımıma aldanma Okurum, yazarım, konuşurum Kelimelerin efendisiyim ama Aşka gelince eli kolu safım Sen şanıma inanma