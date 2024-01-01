Kars Türküleri

Niyetim yoktu sana bakmaya Mecalim yoktu aşık olmaya Hem biraz mahçup hem çapkın bariz Bakmasan öyle vermezdim taviz *** Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini *** Kendime bir daha şans diliyorum Mutluluk istiyor aşk istiyorum *** Bak aşk diyorum yanaş diyorum Kime diyorum *** Niyetim yoktu sana bakmaya Mecalim yoktu aşık olmaya Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini *** Kendime bir daha şans diliyorum Mutluluk istiyor aşk istiyorum *** Bak aşk diyorum yanaş diyorum Kime diyorum

Artık Ne Masumuz Ne Yalandan Yoksun Bırak Olsun Resimleri Sen Al Mevsimler Zaten Benim Hadi Olsun Bölüşülsün Şiirler Arkadaşlar Şehirler Olan Olsun Artık Ne Özgürüz Ne De Özgür Ömrümüz Hadi Olsun *** Ben Giderim İstanbul Senin Olsun *** Alırım Başımı Başım Bir Deli Nehir Silerim Yaşımı Siler ismimi Şehir Kestirir Saçımı Kendimi Avuturum Bir Gülü Kurutur Kurursa Unuturum *** Bir Mektup Yazarım Yokluğundan Da Ağır Bir Kedi Alırım Sen De Anneni Çağır Ellerin Aklımda Sevdan Kalbimde Kalır Hep Hüsran Hep Kahır Söyle Artık Olsun