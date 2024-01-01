Başına Döndüğüm Kurban Olduğum Şarkı Sözleri
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Kars Türküleri
Başına Döndüğüm Kurban Olduğum
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Başına Döndüğüm Kurban Olduğum,
Ağlar Dolanıram Yar Deyi Deyi.
Ezel Bahar Yaz Ayları Misali,
Çağlar Dolanıram Yar Deyi Deyi .
Çoktan Beri Terk Etmişem Ben Yari,
Hasta Yüreğimden Çıkmıyor Zari.
Yanar Oldu , Sönmez Yüreğim Nari,
Dağlar Dolanıram Yar Deyi Deyi.
İkramın Derdine Yoktur Çareler,
Eksik Olmaz Bu Sinemde Yareler.
Aylar Günler Sene İle Kareler,
Bağlar Dolanıram Yar Deyi Deyi.