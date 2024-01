Bayram gelip elime elimize Name düşüp dilime dilimize *** Gönlüm gülür elim gülür gülür gözel civan Çalar tarı çalar sazı gülür eller gülü *** Her yan gül çiçeh gül çiçeh Elvan gül çiçeh gül çiçeh *** Gönlüm gülür elim gülür gülür gözel civan Çalar tarı çalar sazı gülür eller gülü *** Zahmet çekip hünernen minbir eller Gonca tutup el içi gül derenler *** Gönlüm gülür elim gülür gülür gözel civan Çalar tarı çalar sazı gülür eller gülü *** Her yan gül çiçeh gül çiçeh Elvan gül çiçeh gül çiçeh *** Gönlüm gülür elim gülür gülür gözel civan Çalar tarı çalar sazı gülür eller gülü