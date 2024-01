Bulguru kaynatırlar Serinde yaylatırlar Acısu dadaşları Çifte bar oynatırlar *** Haydi Kenan'ım Üşür her yanım her yanım Doldur imanım imanım Sensin günanım günanım *** Aralıkta durdular Müşavreyi kurdular Bir güzelin yüzünden Kenanım'ı vurdular *** Haydi Kenan'ım Üşür her yanım her yanım Doldur imanım imanım Sensin günanım günanım *** Ay çeperler çeperler İçine gül teperler Kenan baygın düşünce Yüzüne su seperler