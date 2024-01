Dişlerin incidendir Dürdendir incidendir *** Üzün nece gözelse Dilin can incidendir *** İncidendir incidendir Dilin can incidendir Dilin dilin dilin can incidendir *** Sev dedin aldın meni Çöllere saldın meni Dilin şahmar ilan tek Ne dedin çaldı meni *** Çaldı meni çaldı meni Ne dedi çaldı meni Dilin dilin dilin can incidendir *** Eyvan güllü olaydı Gül sünbüllü olaydı Kaşki sevdiğim gözel Şirin dilli olaydı *** Şirin dilli şirin dilli Şirin dilli olaydı Dilin dilin dilin can incidendir