Bırak Beni Böyle Şarkı Sözleri
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Karsu Dönmez
Bırak Beni Böyle
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Artık bana bakma,
Koynuma da girme.
Uzak ol,
Mazi ol.
Gönlümden vazgeç,
Kalbimi bırak.
Bakma, dönme,
Bırak beni böyle.
***
Rujumun rengini çalma,
Kalsın benim dudaklarımda.
Karşımdaki koltuk boş kalsın,
Şarkımız bir bana çalsın.
***
Merak etme, ben düşmem.
Bakma, dönme,
Bırak beni
Böyle...