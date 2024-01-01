Karsu Dönmez

Sonunda Şarkı Sözleri
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Benim sonunda bu cesaret
O aynada hayalet
Kalbimi etmem emanet
Kopsa da kıyamet
***
Sorun bende değil ki sende
Sevgi hak edilir bi' zahmet
Verdiğim onca yıla
Tek istediğim adalet
***
Kendim gibi
Sandım seni
Fark etmedim
İhanet, işaret
***
Başka yatakta
Yanlış zaman
Bak gerçeğe
Benimle
Ve çıplak
***
Bir bir dökülür tenimden
Pullar, pullar
Özgür uçuyor içimde
Kuşlar sonunda
Bir bir silinir tenimden
İzler, izler
Sensiz coşuyor içimde
Sesler
Sonunda, sonunda, sonunda
***
Benim sonunda bu cesaret
O aynada hayalet
Kalbimi etmem emanet
Kopsa da kıyamet
***
Bitti sonunda esaret
Aşkı sanmışım ibadet
Geride kalan pişman
Yoluna artık devam et
***
Kendim gibi
Sandım seni
Suçla beni
Umrumda değil ki
***
Bir bir dökülür tenimden
Pullar, pullar
Özgür uçuyor içimde
Kuşlar, sonunda
Bir bir silinir tenimden
İzler, izler
Sensiz coşuyor içimde
Sesler
Sonunda, sonunda, sonunda