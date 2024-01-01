Karsu Dönmez

Benim sonunda bu cesaret O aynada hayalet Kalbimi etmem emanet Kopsa da kıyamet *** Sorun bende değil ki sende Sevgi hak edilir bi' zahmet Verdiğim onca yıla Tek istediğim adalet *** Kendim gibi Sandım seni Fark etmedim İhanet, işaret *** Başka yatakta Yanlış zaman Bak gerçeğe Benimle Ve çıplak *** Bir bir dökülür tenimden Pullar, pullar Özgür uçuyor içimde Kuşlar sonunda Bir bir silinir tenimden İzler, izler Sensiz coşuyor içimde Sesler Sonunda, sonunda, sonunda *** Benim sonunda bu cesaret O aynada hayalet Kalbimi etmem emanet Kopsa da kıyamet *** Bitti sonunda esaret Aşkı sanmışım ibadet Geride kalan pişman Yoluna artık devam et *** Kendim gibi Sandım seni Suçla beni Umrumda değil ki *** Bir bir dökülür tenimden Pullar, pullar Özgür uçuyor içimde Kuşlar, sonunda Bir bir silinir tenimden İzler, izler Sensiz coşuyor içimde Sesler Sonunda, sonunda, sonunda