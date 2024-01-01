Karsu Dönmez

Vuslat Şarkı Sözleri
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Huzura aç ruhun bensiz
Huzur bende, sen neredesin?
Huzura aç ruhum sensiz
Huzur sende, ben neredeyim?
***
İçimizdeki o korku
İlk dokunuşta kayboldu
Bu vuslat başka, çok farklı
Hem yanlış hem doğru
***
Huzura aç ruhun bensiz
Huzur bende, sen neredesin?
Huzura aç ruhum sensiz
Huzur sende, ben neredeyim?
***
Ruhumdaki dudak izin
Yasakları deldi geçti
Pişmanlık ve tutkular
Arasındaki o ince çizgi
***
Dilimin ucundaki sessizlik
Senleyken oluşan sensizlik
İnkar etsen de nafile
Bu bir anlık heves değil
Yanlış ve doğru birbiriyle
Hiç böyle sevişmedi
Kendimden korkuyorum ama
Heyecana muhtacız sanki
***
Huzura aç ruhun bensiz
Huzur bende, sen neredesin?
Huzura aç ruhum sensiz
Huzur sende, ben neredeyim?
***
Huzura aç ruhun bensiz
Huzur bende, sen neredesin?
Huzura aç ruhum sensiz
Huzur sende, ben neredeyim?