Karsu Dönmez

Huzura aç ruhun bensiz Huzur bende, sen neredesin? Huzura aç ruhum sensiz Huzur sende, ben neredeyim? *** İçimizdeki o korku İlk dokunuşta kayboldu Bu vuslat başka, çok farklı Hem yanlış hem doğru *** Huzura aç ruhun bensiz Huzur bende, sen neredesin? Huzura aç ruhum sensiz Huzur sende, ben neredeyim? *** Ruhumdaki dudak izin Yasakları deldi geçti Pişmanlık ve tutkular Arasındaki o ince çizgi *** Dilimin ucundaki sessizlik Senleyken oluşan sensizlik İnkar etsen de nafile Bu bir anlık heves değil Yanlış ve doğru birbiriyle Hiç böyle sevişmedi Kendimden korkuyorum ama Heyecana muhtacız sanki *** Huzura aç ruhun bensiz Huzur bende, sen neredesin? Huzura aç ruhum sensiz Huzur sende, ben neredeyim? *** Huzura aç ruhun bensiz Huzur bende, sen neredesin? Huzura aç ruhum sensiz Huzur sende, ben neredeyim?