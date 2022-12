Katy Perry

‘Cause I’m all that you want, boy – Çünkü tek istediğin benim,oğlum All that you can have, boy – Sahip olabileceğin tek şey benim,oğlum Got me spread like a buffet – Bir açık büfe gibi ziyafete açtırdın beni Bon appétit, baby – Afiyet olsun (yarasın) bebeğim Appetite for seduction – Baştan çıkaran bir arzu Fresh out the oven – Fırından taze çıktı Melt in your mouth kind of lovin’ – Severek (aşktan) ağzında eriyor Bon appétit, baby; – Afiyet olsun (yarasın) bebeğim *** Looks like you’ve been starving – Kurt gibi acıkmışsın gibi duruyor You’ve got those hungry eyes – Gözlerinde açlık var You could use some sugar – Biraz şeker alabilirsin ‘Cause your levels ain’t right – Çünkü zeminin rahat değil I’m a five-star Michelin – Ben beş yıldızlı Michelin’im (dünyaca ünlü şef) A Kobe flown in – Uçurma konusunda bir Kobe’yim You want what I’m cooking, boy – Ne pişirdiğimi biliyorsun,oğlum *** Let me take you – Seni almama izin ver Under candle light – Mum ışığının altında We can wine and dine – Şarap içip yemek yiyebiliriz A table for two – İki kişilik bir masa And it’s okay – Eğer vaktin olursa If you take your time – Eğer zamanını alırsan Eat with your hands, fine – Ellerinle yiyebilirsin,sorun yok I’m on the menu – Menüde ben varım *** ‘Cause I’m all that you want, boy – Çünkü tek istediğin benim,oğlum All that you can have, boy – Sahip olabileceğin tek şey benim,oğlum Got me spread like a buffet – Bir açık büfe gibi ziyafete açtırdın beni Bon appétit, baby – Afiyet olsun (yarasın) bebeğim Appetite for seduction – Baştan çıkaran bir arzu Fresh out the oven – Fırından taze çıktı Melt in your mouth kind of lovin’ – Severek (aşktan) ağzında eriyor Bon appétit, baby – Afiyet olsun (yarasın) bebeğim *** So you want some more – Demek biraz daha istiyorsun Well I’m open 24 – 24 saat açığım Wanna keep you satisfied – Seni tatmin etmek istiyorum Customer’s always right – Müşteri her zaman haklıdır Hope you’ve got some room – Umarım odan vardır For the world’s best cherry pie – Dünyanın en iyi kirazlı pastası için Gonna hit that sweet tooth, boy – Güzel dişlerine değecek,oğlum *** Let me take you – Seni almama izin ver Under candle light – Mum ışığının altında We can wine and dine – Şarap içip yemek yiyebiliriz A table for two – İki kişilik bir masa And it’s okay – Eğer vaktin olursa If you take your time – Eğer zamanını alırsan Eat with your hands, fine – Ellerinle yiyebilirsin,sorun yok I’m on the menu – Menüde ben varım *** ‘Cause I’m all that you want, boy – Çünkü tek istediğin benim,oğlum All that you can have, boy – Sahip olabileceğin tek şey benim,oğlum Got me spread like a buffet – Bir açık büfe gibi ziyafete açtırdın beni Bon appétit, baby – Afiyet olsun (yarasın) bebeğim Appetite for seduction – Baştan çıkaran bir arzu Fresh out the oven – Fırından taze çıktı Melt in your mouth kind of lovin’ – Severek (aşktan) ağzında eriyor Bon appétit, baby – Afiyet olsun (yarasın) bebeğim *** ‘Cause I’m all that you want, boy – Çünkü tek istediğin benim,oğlum All that you can have, boy – Sahip olabileceğin tek şey benim,oğlum Got me spread like a buffet – Bir açık büfe gibi ziyafete açtırdın beni Bon appétit, baby – Afiyet olsun (yarasın) bebeğim Appetite for seduction – Baştan çıkaran bir arzu Fresh out the oven – Fırından taze çıktı Melt in your mouth kind of lovin’ – Severek (aşktan) ağzında eriyor Bon appétit, baby – Afiyet olsun (yarasın) bebeğim *** Sweet potato pie – Güzel patatesli turta It’ll change your mind – Fikrini değiştirecek Got you running back for seconds – Saniyelerce geri koşturacağım seni Every single night – Her gece *** I’m the one they say can change your life – Diyorlar ki ben hayatını değiştirebilecek tek kişiyim No waterfall, she drippin’ wet, you like my ice? (Blast) – Şelale yok ama damlalar akıtıyor,benim buzumu beğendin mi? She say she want a Migo night – Bir Migo gecesi istediğini söylüyor Now I ask her, “What’s the price?” (Hold on) – Şimdi ona soruyorum ‘Fiyatı nedir?’ diye If she do right, told her get whatever you like – Eğer doğru yaparsa,ona istediğini alabileceğini söyledim *** I grab her legs and now divide, aight – Bacaklarını yakaladım ve ayırdım,güzel Make her do a donut when she ride, aight – O iş üstündeyken bir donut yapacağım,güzel Looking at the eyes of a dime, make you blind – Bir kuruşun gözlerine bakıyorum,seni kör ediyor In her spine and my diamonds change the climate – Onun omurgasında benim elmaslarım iklimi değiştiriyor *** Sweet tooth, no tooth fairy – Tatlıya düşkün (tatlı diş),diş perisi olmadan Whipped cream, no dairy – Krema,süt olmadan She got her hot light on, screaming, “I’m ready” – Sıcak ışıklarını yaktı,’hazırım’ diye bağırıyor No horses, no carriage – At olmadan,araba olmadan *** ‘Cause I’m all that you want, boy – Çünkü tek istediğin benim,oğlum All that you can have, boy – Sahip olabileceğin tek şey benim,oğlum Got me spread like a buffet – Bir açık büfe gibi ziyafete açtırdın beni Bon appétit, baby – Afiyet olsun (yarasın) bebeğim *** Appetite for seduction – Baştan çıkaran bir arzu Fresh out the oven – Fırından taze çıktı Melt in your mouth kind of lovin’ – Severek (aşktan) ağzında eriyor Bon appétit, baby – Afiyet olsun (yarasın) bebeğim