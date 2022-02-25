Dark Horse Şarkı Sözleri
Katy Perry Dark Horse şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Katy Perry Dark Horse şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dark Horse sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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I knew you were
-Sendin biliyorum
You were gonna come to me
-Bana geri döneceksin
And here you are
-Ve işte buradasın
But you better choose carefully
-Ama dikkatlice seçsen iyi olur
***
‘Cause I’m capable of anything
-Çünkü her şeyi yapabilirim
Of anything and everything
-Her şeyden ve her şeyden.
Make me your Aphrodite
-Beni Afrodit’in yap
Make me your one and only
-Beni sen özel yap
But don’t make me your enemy, your enemy, your enemy
-Ama beni düşmanın yapma
***
So you wanna play with magic
-Demek büyü ile oynamak istiyorsun
Boy, you should know whatcha falling for
-Evlat, ne için düştüğünü bilmelisin
Baby do you dare to do this
-Bebeğim bunu yapmaya cesaretin var mı
‘Cause I’m coming atcha like a dark horse
-Çünkü karanlık bir at gibi geliyorum
***
Are you ready for, ready for
-Hazır mısın, hazır mısın
A perfect storm, a perfect storm
-Mükemmel bir fırtına, mükemmel bir fırtına
‘Cause once you’re mine, once you’re mine
-Çünkü bir kere benimsin benim
***
There’s no going back
-Geri dönüşü yok
Mark my words,
-Benim kelimelerimi işaretle
This love will make you levitate
-Bu aşk seni uçuracak
Like a bird
-Bir kuş gibi
Like a bird without a cage
-Kafesi olmayan bir kuş gibi
But down to earth
-Fakat gerçek
If you choose to walk away, don’t walk away
-Eğer gitmeyi seçersen, gitme
***
It’s in the palm of your hand now baby
-Şimdi avucunun içinde bebeğim
It’s a yes or no, no maybe
-Bir evet ya da hayır,belki hayır
So just be sure before you give it up to me
-Bu yüzden benden vazgeçmeden önce iyi düşün
Up to me, give it up to me
-Bana, onu bırak
***
So you wanna play with magic
-Demek büyü ile oynamak istiyorsun
Boy, you should know whatcha falling for
-Delikanlı, ne için düştüğünü bilmelisin
Baby do you dare to do this
-Bebeğim bunu yapmaya cesaretin var mı
‘Cause I’m coming atcha like a dark horse
-Çünkü karanlık bir at gibi geliyorum
***
Are you ready for, ready for
-Hazır mısın, hazır mısın
A perfect storm, a perfect storm
-Mükemmel bir fırtına, mükemmel bir fırtına
‘Cause once you’re mine, once you’re mine
-Çünkü bir kere benimsin benim
There’s no going back
-Geri dönüş yok
***
She’s a beast
-O bir canavar
I call her Karma
-Ona Karma diyorum
She eat your heart out
-Kalbini yiyor
Like Jeffrey Dahmer
-Jeffrey Dahmer gibi
Be careful
-Dikkatli ol
***
Try not to lead her on
-Onu yönlendirmemeye çalış
Shawty’s heart was on steroids
-Stawty kalbi steroid oldu
‘Cause her love was so strong
-Çünkü onun aşkı çok güçlüydü
**
You may fall in love;
-Aşık olabilirsin
When you meet her
-Onunla tanıştığında
If you get the chance you better keep her
-Eğer şansın varsa onu tutmalısın
She swears by it but if you break her heart
-Yemin ediyor fakat kalbini kırarsan
***
She turn cold as a freezer
-Buzdolabı olur soğuğa döner
That fairy tale ending with a knight in shining armor
-Parlayan zırhlı bir şövalye ile biten masal
She can be my Sleeping Beauty
-O benim uyuyan güzelim olabilir
I’m gon’ put her in a coma
-Onu komaya sokacağım
***
Woo! Damn I think I love her
-Woo! kahretsin ben onu seviyorum düşünüyorum
Shawty so bad
-Shawty çok kötü
I’m sprung and I don’t care
-Ben yayıldım ve umrumda değil
She got me like a roller coaster
-Beni lunapark treni gibi yakaladı
Turn the bedroom into a fair
-Yatak odasını fuara dönüştür
Her love is like a drug,
-Sevgisi bir ilaç gibi
I was tryna hit it and quit it
-Vurmaya ve bırakmaya çalışıyordum
But lil’ mama so dope
-Ama lil annem çok uyuşturucu
I messed around and got addicted
-Etrafımı karıştırdım ve bağımlı oldum
***
So you wanna play with magic
-Demek sihirle oynamak istiyorsun
Boy, you should know whatcha falling for
-Evlat, ne için düştüğünü bilmelisin
Baby do you dare to do this
-Bebeğim bunu yapmaya cesaretin var mı
‘Cause I’m coming atcha like a dark horse
-Çünkü karanlık bir at gibi geliyorum
***
Are you ready for, ready for
-Hazır mısın, hazır mısın
A perfect storm, a perfect storm
-Mükemmel bir fırtına, mükemmel bir fırtına
‘Cause once you’re mine, once you’re mine
-Çünkü artık benimsin benim
There’s no going back,
-Geri dönüş yok