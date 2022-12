Katy Perry

I knew you were -Sendin biliyorum You were gonna come to me -Bana geri döneceksin And here you are -Ve işte buradasın But you better choose carefully -Ama dikkatlice seçsen iyi olur *** ‘Cause I’m capable of anything -Çünkü her şeyi yapabilirim Of anything and everything -Her şeyden ve her şeyden. Make me your Aphrodite -Beni Afrodit’in yap Make me your one and only -Beni sen özel yap But don’t make me your enemy, your enemy, your enemy -Ama beni düşmanın yapma *** So you wanna play with magic -Demek büyü ile oynamak istiyorsun Boy, you should know whatcha falling for -Evlat, ne için düştüğünü bilmelisin Baby do you dare to do this -Bebeğim bunu yapmaya cesaretin var mı ‘Cause I’m coming atcha like a dark horse -Çünkü karanlık bir at gibi geliyorum *** Are you ready for, ready for -Hazır mısın, hazır mısın A perfect storm, a perfect storm -Mükemmel bir fırtına, mükemmel bir fırtına ‘Cause once you’re mine, once you’re mine -Çünkü bir kere benimsin benim *** There’s no going back -Geri dönüşü yok Mark my words, -Benim kelimelerimi işaretle This love will make you levitate -Bu aşk seni uçuracak Like a bird -Bir kuş gibi Like a bird without a cage -Kafesi olmayan bir kuş gibi But down to earth -Fakat gerçek If you choose to walk away, don’t walk away -Eğer gitmeyi seçersen, gitme *** It’s in the palm of your hand now baby -Şimdi avucunun içinde bebeğim It’s a yes or no, no maybe -Bir evet ya da hayır,belki hayır So just be sure before you give it up to me -Bu yüzden benden vazgeçmeden önce iyi düşün Up to me, give it up to me -Bana, onu bırak *** So you wanna play with magic -Demek büyü ile oynamak istiyorsun Boy, you should know whatcha falling for -Delikanlı, ne için düştüğünü bilmelisin Baby do you dare to do this -Bebeğim bunu yapmaya cesaretin var mı ‘Cause I’m coming atcha like a dark horse -Çünkü karanlık bir at gibi geliyorum *** Are you ready for, ready for -Hazır mısın, hazır mısın A perfect storm, a perfect storm -Mükemmel bir fırtına, mükemmel bir fırtına ‘Cause once you’re mine, once you’re mine -Çünkü bir kere benimsin benim There’s no going back -Geri dönüş yok *** She’s a beast -O bir canavar I call her Karma -Ona Karma diyorum She eat your heart out -Kalbini yiyor Like Jeffrey Dahmer -Jeffrey Dahmer gibi Be careful -Dikkatli ol *** Try not to lead her on -Onu yönlendirmemeye çalış Shawty’s heart was on steroids -Stawty kalbi steroid oldu ‘Cause her love was so strong -Çünkü onun aşkı çok güçlüydü ** You may fall in love; -Aşık olabilirsin When you meet her -Onunla tanıştığında If you get the chance you better keep her -Eğer şansın varsa onu tutmalısın She swears by it but if you break her heart -Yemin ediyor fakat kalbini kırarsan *** She turn cold as a freezer -Buzdolabı olur soğuğa döner That fairy tale ending with a knight in shining armor -Parlayan zırhlı bir şövalye ile biten masal She can be my Sleeping Beauty -O benim uyuyan güzelim olabilir I’m gon’ put her in a coma -Onu komaya sokacağım *** Woo! Damn I think I love her -Woo! kahretsin ben onu seviyorum düşünüyorum Shawty so bad -Shawty çok kötü I’m sprung and I don’t care -Ben yayıldım ve umrumda değil She got me like a roller coaster -Beni lunapark treni gibi yakaladı Turn the bedroom into a fair -Yatak odasını fuara dönüştür Her love is like a drug, -Sevgisi bir ilaç gibi I was tryna hit it and quit it -Vurmaya ve bırakmaya çalışıyordum But lil’ mama so dope -Ama lil annem çok uyuşturucu I messed around and got addicted -Etrafımı karıştırdım ve bağımlı oldum *** So you wanna play with magic -Demek sihirle oynamak istiyorsun Boy, you should know whatcha falling for -Evlat, ne için düştüğünü bilmelisin Baby do you dare to do this -Bebeğim bunu yapmaya cesaretin var mı ‘Cause I’m coming atcha like a dark horse -Çünkü karanlık bir at gibi geliyorum *** Are you ready for, ready for -Hazır mısın, hazır mısın A perfect storm, a perfect storm -Mükemmel bir fırtına, mükemmel bir fırtına ‘Cause once you’re mine, once you’re mine -Çünkü artık benimsin benim There’s no going back, -Geri dönüş yok