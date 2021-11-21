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7/24 Dinle Katy Perry
Katy Perry

Katy Perry

En Çok Dinlenen Katy Perry Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Wide Awake

Katy Perry 04:36
02

Firework

Katy Perry 03:53
03

Tic Toc Calıfornıa

Katy Perry 02:59
04

The One That Got Away

Katy Perry 03:47
05

Teenage Dream

Katy Perry 05:35

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