Katy Perry

Youre so hypnotizing -Büyüleyicisin Could you be the devil, could you be an angel -Şeytan olabilir misin, bir melek olabilir misin Your touch magnetizing -Dokunuşun çekici Feels I am floating, leave my body glowing -yüzer gibiyim, vücudumu kor halde bırak *** They say be afraid -Bana korkmamı söylüyorlar Youre not the others, futuristic lover -Sen diğerleri gibi değilsin, fütürist aşkım Different DNA, they don’t understand you -DNA‘n farklı, onlar seni anlamaz *** Youre from a whole another world -Sen tamamen farklı bir dünyadansın A different dimension -Farklı bir boyuttan You open my eyes -Gözlerimi açtın And I’m ready to go, lead me into the light -Ve ben gitmeye hazırım, bana ışığa doğru öncülük et *** Kiss me, k-k-kiss me -Öp beni, ö-ö-öp beni Infect me with your love,fill me with your poison -Bana aşkınla bulaş, ve beni zehrinle doldur Take me, t-t-take me -Al beni, a-a-al beni Wanna be your victim, ready for abduction -Kurbanın olmak istiyorum, beni kaçırmana hazırım Boy, youre an alien, your touch so far away -Evlat, sen bir yabancısın, dokunuşun çok uzak It’s supernatural, extraterrestrial -Doğa üstü, dünya dışı *** Youre so supersonic -Sesten hızlısın Wanna feel your powers, stub(?) me with your lasers -Güçlerini hissetmek istiyorum, beni lazer ışınlarınla çarp Your kiss is cosmic, every move is magic -Öpüşün sonsuz, her hareket sihir *** Youre from a whole another world -Sen tamamen farklı bir dünyadansın A different dimension -Farklı bir boyuttan You open my eyes -Gözlerimi açtın And I’m ready to go, lead me into the light -Ve ben gitmeye hazırım, bana ışığa doğru öncülük et *** Kiss me, k-k-kiss me -Öp beni, ö-ö-öp beni Infect me with your love,fill me with your poison -Bana aşkınla bulaş, ve beni zehrinle doldur Take me, t-t-take me -Al beni, a-a-al beni Wanna be your victim, ready for abduction -Kurbanın olmak istiyorum, beni kaçırmana hazırım Boy, youre an alien, your touch so far away -Evlat, sen bir yabancısın, dokunuşun çok uzak It’s supernatural, extraterrestrial -Doğa üstü, dünya dışı *** There is this transcendental, on another level -Burada insan bilincinin sınırını aşan şey var, farklı bir seviyede Boy, youre my lucky star -Evlat, sen benim şans yıldızımsın I wanna walk on your wave length -Dalgaboyunda yürümek istiyorum And be there when you vibrate -Ve sen titreştiğinde orada olmak istiyorum For you I risk it all… all -Senin için her şeyi riske ederim…her şeyi *** Kiss me, k-k-kiss me -Öp beni, ö-ö-öp beni Infect me with your love,fill me with your poison -Bana aşkınla bulaş, ve beni zehrinle doldur Take me, t-t-take me -Al beni, a-a-al beni Wanna be your victim, ready for abduction -Kurbanın olmak istiyorum, beni kaçırmana hazırım Boy, youre an alien, your touch so far away -Evlat, sen bir yabancısın, dokunuşun çok uzak It’s supernatural, extraterrestrial -Doğa üstü, dünya dışı *** Extraterrestrial -Dünya dışı Extraterrestrial -Dünya dışı Boy, youre an alien, your touch so far away -Evlat, sen bir yabancısın, dokunuşun çok uzak It’s supernatural, extraterrestrial -Doğa üstü, dünya dışı