Katy Perry

Youre so hypnotizing
-Büyüleyicisin
Could you be the devil, could you be an angel
-Şeytan olabilir misin, bir melek olabilir misin
Your touch magnetizing
-Dokunuşun çekici
Feels I am floating, leave my body glowing
-yüzer gibiyim, vücudumu kor halde bırak
***
They say be afraid
-Bana korkmamı söylüyorlar
Youre not the others, futuristic lover
-Sen diğerleri gibi değilsin, fütürist aşkım
Different DNA, they don’t understand you
-DNA‘n farklı, onlar seni anlamaz
***
Youre from a whole another world
-Sen tamamen farklı bir dünyadansın
A different dimension
-Farklı bir boyuttan
You open my eyes
-Gözlerimi açtın
And I’m ready to go, lead me into the light
-Ve ben gitmeye hazırım, bana ışığa doğru öncülük et
***
Kiss me, k-k-kiss me
-Öp beni, ö-ö-öp beni
Infect me with your love,fill me with your poison
-Bana aşkınla bulaş, ve beni zehrinle doldur
Take me, t-t-take me
-Al beni, a-a-al beni
Wanna be your victim, ready for abduction
-Kurbanın olmak istiyorum, beni kaçırmana hazırım
Boy, youre an alien, your touch so far away
-Evlat, sen bir yabancısın, dokunuşun çok uzak
It’s supernatural, extraterrestrial
-Doğa üstü, dünya dışı
***
Youre so supersonic
-Sesten hızlısın
Wanna feel your powers, stub(?) me with your lasers
-Güçlerini hissetmek istiyorum, beni lazer ışınlarınla çarp
Your kiss is cosmic, every move is magic
-Öpüşün sonsuz, her hareket sihir
***
Youre from a whole another world
-Sen tamamen farklı bir dünyadansın
A different dimension
-Farklı bir boyuttan
You open my eyes
-Gözlerimi açtın
And I’m ready to go, lead me into the light
-Ve ben gitmeye hazırım, bana ışığa doğru öncülük et
***
Kiss me, k-k-kiss me
-Öp beni, ö-ö-öp beni
Infect me with your love,fill me with your poison
-Bana aşkınla bulaş, ve beni zehrinle doldur
Take me, t-t-take me
-Al beni, a-a-al beni
Wanna be your victim, ready for abduction
-Kurbanın olmak istiyorum, beni kaçırmana hazırım
Boy, youre an alien, your touch so far away
-Evlat, sen bir yabancısın, dokunuşun çok uzak
It’s supernatural, extraterrestrial
-Doğa üstü, dünya dışı
***
There is this transcendental, on another level
-Burada insan bilincinin sınırını aşan şey var, farklı bir seviyede
Boy, youre my lucky star
-Evlat, sen benim şans yıldızımsın
I wanna walk on your wave length
-Dalgaboyunda yürümek istiyorum
And be there when you vibrate
-Ve sen titreştiğinde orada olmak istiyorum
For you I risk it all… all
-Senin için her şeyi riske ederim…her şeyi
***
Kiss me, k-k-kiss me
-Öp beni, ö-ö-öp beni
Infect me with your love,fill me with your poison
-Bana aşkınla bulaş, ve beni zehrinle doldur
Take me, t-t-take me
-Al beni, a-a-al beni
Wanna be your victim, ready for abduction
-Kurbanın olmak istiyorum, beni kaçırmana hazırım
Boy, youre an alien, your touch so far away
-Evlat, sen bir yabancısın, dokunuşun çok uzak
It’s supernatural, extraterrestrial
-Doğa üstü, dünya dışı
***
Extraterrestrial
-Dünya dışı
Extraterrestrial
-Dünya dışı
Boy, youre an alien, your touch so far away
-Evlat, sen bir yabancısın, dokunuşun çok uzak
It’s supernatural, extraterrestrial
-Doğa üstü, dünya dışı