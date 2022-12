Katy Perry

Do you ever feel like a plastic bag –Hiç naylon torba gibi hissettin mi Drifting throught the wind –Rüzgarla sallanan Wanting to start again –Yeniden başlamak isteyen *** Do you ever feel, feel so paper thin –Hiç, hiç kağıt kadar ince hissettin mi Like a house of cards –Kağıttan bir ev gibi One blow from caving in –Rüzgarla çöken *** Do you ever feel already buried deep –Derine gömülmüş gibi hissettin mi hiç Six feet under scream –Yerin iki metre altında But no one seems to hear a thing –Hiç kimse bir şey duymaz gibi görünürken *** Do you know that tehre’s still a chance for you –Hala bir şansın olduğunu biliyor musun Cause there’s a spark in you –Çünkü sende bir kıvılcım var *** You just gotta ignite the light –Yalnızca kıvılcımı tutuşturmalısın And let it shine –Ve parlamasını bekle Just own the night –Sadece geceyi sahiplen Like the Fourth of July –Dört temmuz gibi *** Cause baby you’re a firework –Çünkü sen bebeğim bir havai fişeksin Come on show ’em what your worth –Gel ve onlara değerini göster Make ’em go “Oh, oh, oh!” –Onların “Oh, oh, oh!” demesini sağla As you shoot across the sky-y-y –Havaya fırlayışınla *** Baby you’re a firework –Bebeğim sen bir havai fişeksin Come on let your colors burst –Hadi renklerini parlat Make ’em go “Oh, oh, oh!” –Onların “Oh, oh, oh!” demesini sağla You’re gunna leave ’em fallin’ down-own-own –Onları yere sereceksin-sin-sin *** You don’t have to feel like a waste of space –Boşlukta bir çöp gibi hissetmemelisin You’re original, cannot be replaced –Yekparesin, tekrarlanamazsın If you only knew what the future holds –Gün doğmadan neler doğar After a hurricane comes a rainbow –Fırtınadan sonra gökkuşağı çıkar *** Maybe you’re reason why all the doors are closed –Belki sebebin kapılarının kapanmış olmasıdır So you can open one that leads you to the perfect road –Seni geleceğe taşıyacak olanı açabilirsin Like a lightning bolt, your heart will blow –Yıldırım dizisi gibi, yüreğin körükleyecek And when it’s time, you’ll know –Ve zamanı geldiğinde, sen bileceksin *** You just gotta ignite the light –Yalnızca kıvılcımı tutuşturmalısın And let it shine –Ve parlamasını bekle Just own the night –Sadece geceyi sahiplen Like the Fourth of July –Dört temmuz gibi *** Cause baby you’re a firework –Çünkü sen bebeğim bir havai fişeksin Come on show ’em what your worth –Gel ve onlara değerini göster Make ’em go “Oh, oh, oh!” –Onların “Oh, oh, oh!” demesini sağla As you shoot across the sky-y-y –Havaya fırlayışınla *** Baby you’re a firework –Bebeğim sen bir havai fişeksin Come on let your colors burst –Hadi renklerini parlat Make ’em go “Oh, oh, oh!” –Onların “Oh, oh, oh!” demesini sağla You’re gunna leave ’em fallin’ down-own-own –Onları yere sereceksin-sin-sin *** Boom, boom, boom –Bum, bum, bum Even brighter than the moon, moon, moon –Aydan bile daha parlak, parlak, parlak It’s always been inside of you, you, you –Her zaman senin içinde oluyor And now it’s time to let it through –Ve şimdi geçmesine izin ver Cause baby you’re a firework –Çünkü sen bebeğim bir havai fişeksin Come on show ’em what your worth –Gel ve onlara değerini göster Make ’em go “Oh, oh, oh!” –Onların “Oh, oh, oh!” demesini sağla As you shoot across the sky-y-y –Havaya fırlayışınla *** Baby you’re a firework –Bebeğim sen bir havai fişeksin Come on let your colors burst –Hadi renklerini parlat Make ’em go “Oh, oh, oh!” –Onların “Oh, oh, oh!” demesini sağla You’re gunna leave ’em fallin’ down-own-own –Onları yere sereceksin-sin-sin *** Boom, boom, boom –Bum, bum, bum Even brighter than the moon, moon, moon –Aydan bile daha parlak, parlak, parlak Boom, boom, boom –Bum, bum, bum Even brighter than the moon, moon, moon –Aydan bile daha parlak, parlak, parlak