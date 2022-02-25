Katy Perry

Do you ever feel like a plastic bag
–Hiç naylon torba gibi hissettin mi
Drifting throught the wind
–Rüzgarla sallanan
Wanting to start again
–Yeniden başlamak isteyen
***
Do you ever feel, feel so paper thin
–Hiç, hiç kağıt kadar ince hissettin mi
Like a house of cards
–Kağıttan bir ev gibi
One blow from caving in
–Rüzgarla çöken
***
Do you ever feel already buried deep
–Derine gömülmüş gibi hissettin mi hiç
Six feet under scream
–Yerin iki metre altında
But no one seems to hear a thing
–Hiç kimse bir şey duymaz gibi görünürken
***
Do you know that tehre’s still a chance for you
–Hala bir şansın olduğunu biliyor musun
Cause there’s a spark in you
–Çünkü sende bir kıvılcım var
***
You just gotta ignite the light
–Yalnızca kıvılcımı tutuşturmalısın
And let it shine
–Ve parlamasını bekle
Just own the night
–Sadece geceyi sahiplen
Like the Fourth of July
–Dört temmuz gibi
***
Cause baby you’re a firework
–Çünkü sen bebeğim bir havai fişeksin
Come on show ’em what your worth
–Gel ve onlara değerini göster
Make ’em go “Oh, oh, oh!”
–Onların “Oh, oh, oh!” demesini sağla
As you shoot across the sky-y-y
–Havaya fırlayışınla
***
Baby you’re a firework
–Bebeğim sen bir havai fişeksin
Come on let your colors burst
–Hadi renklerini parlat
Make ’em go “Oh, oh, oh!”
–Onların “Oh, oh, oh!” demesini sağla
You’re gunna leave ’em fallin’ down-own-own
–Onları yere sereceksin-sin-sin
***
You don’t have to feel like a waste of space
–Boşlukta bir çöp gibi hissetmemelisin
You’re original, cannot be replaced
–Yekparesin, tekrarlanamazsın
If you only knew what the future holds
–Gün doğmadan neler doğar
After a hurricane comes a rainbow
–Fırtınadan sonra gökkuşağı çıkar
***
Maybe you’re reason why all the doors are closed
–Belki sebebin kapılarının kapanmış olmasıdır
So you can open one that leads you to the perfect road
–Seni geleceğe taşıyacak olanı açabilirsin
Like a lightning bolt, your heart will blow
–Yıldırım dizisi gibi, yüreğin körükleyecek
And when it’s time, you’ll know
–Ve zamanı geldiğinde, sen bileceksin
***
You just gotta ignite the light
–Yalnızca kıvılcımı tutuşturmalısın
And let it shine
–Ve parlamasını bekle
Just own the night
–Sadece geceyi sahiplen
Like the Fourth of July
–Dört temmuz gibi
***
Cause baby you’re a firework
–Çünkü sen bebeğim bir havai fişeksin
Come on show ’em what your worth
–Gel ve onlara değerini göster
Make ’em go “Oh, oh, oh!”
–Onların “Oh, oh, oh!” demesini sağla
As you shoot across the sky-y-y
–Havaya fırlayışınla
***
Baby you’re a firework
–Bebeğim sen bir havai fişeksin
Come on let your colors burst
–Hadi renklerini parlat
Make ’em go “Oh, oh, oh!”
–Onların “Oh, oh, oh!” demesini sağla
You’re gunna leave ’em fallin’ down-own-own
–Onları yere sereceksin-sin-sin
***
Boom, boom, boom
–Bum, bum, bum
Even brighter than the moon, moon, moon
–Aydan bile daha parlak, parlak, parlak
It’s always been inside of you, you, you
–Her zaman senin içinde oluyor
And now it’s time to let it through
–Ve şimdi geçmesine izin ver
Cause baby you’re a firework
–Çünkü sen bebeğim bir havai fişeksin
Come on show ’em what your worth
–Gel ve onlara değerini göster
Make ’em go “Oh, oh, oh!”
–Onların “Oh, oh, oh!” demesini sağla
As you shoot across the sky-y-y
–Havaya fırlayışınla
***
Baby you’re a firework
–Bebeğim sen bir havai fişeksin
Come on let your colors burst
–Hadi renklerini parlat
Make ’em go “Oh, oh, oh!”
–Onların “Oh, oh, oh!” demesini sağla
You’re gunna leave ’em fallin’ down-own-own
–Onları yere sereceksin-sin-sin
***
Boom, boom, boom
–Bum, bum, bum
Even brighter than the moon, moon, moon
–Aydan bile daha parlak, parlak, parlak
Boom, boom, boom
–Bum, bum, bum
Even brighter than the moon, moon, moon
–Aydan bile daha parlak, parlak, parlak