Harleys In Hawaii Şarkı Sözleri
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Katy Perry
Harleys In Hawaii
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Boy, tell me can you take my breath away
Cruising down a heart shaped highway
Got you swerving lane to lane
Don’t hit the brakes
‘Cause i’m feeling so safe
I’ll be your baby on a Sunday
Oh why don’t we get out of town
Call me your baby
On the same wave
Oh no no there’s no slowing down
You and I... I
Riding Harleys in Hawaii-ai
I’m on the back i’m holding tight-ai
Want you to take me for a ride, ride
When I hula hula, hula
So good you’ll take me to the jeweler, jeweler, jeweler
There’s pink and purple in the sky
We’re riding Harleys in Hawaii
Let me run my fingers through your salty hair
Go ahead explore the island
Vibes so real that you can feel it in the air
I’m revving up your engine
I’ll be your baby on a Sunday
Oh when do we go out of town
Call me your baby
Catch the same wave
Oh, no no there’s no slowing down
You and I... I
Riding Harleys in Hawaii-ai
I’m on the back i’m holding tight-ai
Want you to take me for a ride, ride
When I hula hula, hula
So good you’ll take me to the jeweler, jeweler, jeweler
There’s pink and purple in the sky
We’re riding Harleys in Hawaii
Oooooooo
No, no
Oooooooo
(You and I)
You and I... I
Riding Harleys in Hawaii-ai
I’m on the back i’m holding tight-ai
Want you to take me for a ride, ride
When I hula hula, hula
So good you’ll take me to the jeweler, jeweler, jeweler
There’s pink and purple in the sky
We’re riding Harleys in Hawaii
I’ll be your baby on a Sunday
Oh Oh
Call me your baby
Catch the same wave
Oh Oh
We’re riding Harleys in Hawaii