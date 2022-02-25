Hot N Cold Şarkı Sözleri
Katy Perry Hot N Cold şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Katy Perry Hot N Cold şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hot N Cold sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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You change your mind
Fikrini değiştiriyorsun
Like a girl changes clothes
Bir kızın kıyafetlerini değiştirmesi gibi
Yeah you, pee a mess like a bitch
Evet bir sürtük gibi eşiyorsun…
I would know
Bilirdim
***
And you over think
Ve düşünüyorsun
Always speak
Her zaman konuşuyorsun
Crypticly
Anlaşılması zor bir biçimde
I should know
Bilmeliyim
That you’re no good for me
Benim için iyi olmadığını
***
Cause you’re hot then you’re cold
Çünkü üşüdükten sonra sıcaklıyorsun
You’re yes then you’re no
Evetsin sonra hayır
You’re in then you’re out
Varsın sonra yoksun
You’re up then you’re down
Yukarıdasın sonra aşağıda
***
You’re wrong when it’s right
Doğruyken yanlışsın
It’s black and it’s white
Siyah ve beyaz
We fight, we break up
Kavga ediyoruz ayrılıyoruz
We kiss, we make up
Öpüşüyoruz barışıyoruz
***
(you)You don’t really want to stay, no
Gerçekten kalmak istemiyorsun, hayır
(but you)But you don’t really want to go
Ama sen gerçekten gitmek istemiyorsun
***
You’re hot then you’re cold
Üşüdükten sonra sıcaklıyorsun
You’re yes then you’re no
Evetsin sonra hayır
You’re in and you’re out
Varsın ve yoksun
You’re up and you’re down
Yukarıdasın ve aşağıda
***
We used to be just like twins
Eskiden tıpkı ikiz gibiydik
So in sync
Öyle uyumluyduk ki
The same energy
Aynı enerji
Now’s a dead battery
Şimdi ölü bir pil
Used to laugh bout nothing
Hiçbirşeye gülmezdik
Now your plain boring
Şimdi tamamen sıkıcısın
***
I should know that
Bunu bilmeliyim
you’re not gonna change
Değişmeyeceksin
***
Cause you’re hot then you’re cold
Çünkü üşüdükten sonra sıcaklıyorsun
You’re yes then you’re no
Evetsin sonra hayır
You’re in then you’re out
Varsın sonra yoksun
You’re up then you’re down
Yukarıdasın sonra aşağıda
***
You’re wrong when it’s right
Doğruyken yanlışsın
It’s black and it’s white
Siyah ve beyaz
We fight, we break up
Kavga ediyoruz ayrılıyoruz
We kiss, we make up
Öpüşüyoruz barışıyoruz
***
(you)You don’t really want to stay, no
Gerçeten kalmak istemiyorsun, hayır
(but you)But you don’t really want to go
Ama sen gerçekten gitmek istemiyorsun
***
You’re hot then you’re cold
Üşüdükten sonra sıcaklıyorsun
You’re yes then you’re no
Evetsin sonra hayır
You’re in and you’re out
Varsın ve yoksun
You’re up and you’re down
Yukarıdasın ve aşağıda
***
Someone call the doctor
Biri doktor çağırmalı
Got a case of a love bi-polar
Bu durum bir aşkın zıt kutuplarda olduğu
Stuck on a roller coaster
Bir dağ trenine takılmış
Can’t get off this ride
Bu binişten kurtulamayız