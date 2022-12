Katy Perry

You change your mind Fikrini değiştiriyorsun Like a girl changes clothes Bir kızın kıyafetlerini değiştirmesi gibi Yeah you, pee a mess like a bitch Evet bir sürtük gibi eşiyorsun… I would know Bilirdim *** And you over think Ve düşünüyorsun Always speak Her zaman konuşuyorsun Crypticly Anlaşılması zor bir biçimde I should know Bilmeliyim That you’re no good for me Benim için iyi olmadığını *** Cause you’re hot then you’re cold Çünkü üşüdükten sonra sıcaklıyorsun You’re yes then you’re no Evetsin sonra hayır You’re in then you’re out Varsın sonra yoksun You’re up then you’re down Yukarıdasın sonra aşağıda *** You’re wrong when it’s right Doğruyken yanlışsın It’s black and it’s white Siyah ve beyaz We fight, we break up Kavga ediyoruz ayrılıyoruz We kiss, we make up Öpüşüyoruz barışıyoruz *** (you)You don’t really want to stay, no Gerçekten kalmak istemiyorsun, hayır (but you)But you don’t really want to go Ama sen gerçekten gitmek istemiyorsun *** You’re hot then you’re cold Üşüdükten sonra sıcaklıyorsun You’re yes then you’re no Evetsin sonra hayır You’re in and you’re out Varsın ve yoksun You’re up and you’re down Yukarıdasın ve aşağıda *** We used to be just like twins Eskiden tıpkı ikiz gibiydik So in sync Öyle uyumluyduk ki The same energy Aynı enerji Now’s a dead battery Şimdi ölü bir pil Used to laugh bout nothing Hiçbirşeye gülmezdik Now your plain boring Şimdi tamamen sıkıcısın *** I should know that Bunu bilmeliyim you’re not gonna change Değişmeyeceksin *** Cause you’re hot then you’re cold Çünkü üşüdükten sonra sıcaklıyorsun You’re yes then you’re no Evetsin sonra hayır You’re in then you’re out Varsın sonra yoksun You’re up then you’re down Yukarıdasın sonra aşağıda *** You’re wrong when it’s right Doğruyken yanlışsın It’s black and it’s white Siyah ve beyaz We fight, we break up Kavga ediyoruz ayrılıyoruz We kiss, we make up Öpüşüyoruz barışıyoruz *** (you)You don’t really want to stay, no Gerçeten kalmak istemiyorsun, hayır (but you)But you don’t really want to go Ama sen gerçekten gitmek istemiyorsun *** You’re hot then you’re cold Üşüdükten sonra sıcaklıyorsun You’re yes then you’re no Evetsin sonra hayır You’re in and you’re out Varsın ve yoksun You’re up and you’re down Yukarıdasın ve aşağıda *** Someone call the doctor Biri doktor çağırmalı Got a case of a love bi-polar Bu durum bir aşkın zıt kutuplarda olduğu Stuck on a roller coaster Bir dağ trenine takılmış Can’t get off this ride Bu binişten kurtulamayız