I Kissed A Girl Şarkı Sözleri
Katy Perry I Kissed A Girl şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Katy Perry I Kissed A Girl şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan I Kissed A Girl sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Katy Perry
I Kissed A Girl
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This was never the way I planned
-Bu asla benim planladığım yol değildi
Not my intention
-Niyetim değil
I got so brave, drink in hand
-Öyle cesur oldum, elde iç
Lost my discretion
-Sağduyumu kaybettim
It’s not what, I’m used to
-Ne olduğu değildir, yapardım
Just wanna try you on
-Üzerinde dene
I’m curious for you
-Senin için meraklıyım
Caught my attention
-Benim dikkatimi yakaladı
***
I kissed a girl and I liked it
-Kızı öptüm ve bundan hoşlandım
The taste of her cherry chap stick
-Onun kiraz rengi saplanmış sopasının tadı
I kissed a girl just to try it
-Kızı öptüm sadece denedim
I hope my boyfriend don’t mind it
-Umarım erkek arkadaşım buna dikkat etmez
***
It felt so wrong
-Öyle haksız hissetti
It felt so right
-Öyle doğru hissetti
Don’t mean I’m in love tonight
-Bu gece aşık olduğumu ifade etme
I kissed a girl and I liked it
-Kızı öptüm ve bundan hoşlandım
I liked it
-Bundan hoşlandım
***
No, I don’t even know your name
-Hayır, hatta ismini bilmem
It doesn’t matter
-Sorun değil
You’re my experimental game
-Sen deneysel oyunumsun
Just human nature
-Sadece insani özellik
It’s not what, good girls do
-Ne olduğu değildir, kızların yaptıkları iyidir
Not how they should behave
-Nasıl davranmalı değildi
My head gets so confused
-Öyle şaşırtıcı başımı alır
Hard to obey
-İtaat etmek zor
***
I kissed a girl and I liked it
-Kızı öptüm ve bundan hoşlandım
The taste of her cherry chap stick
-Onun kiraz rengi saplanmış sopasının tadı
I kissed a girl just to try it
-Kızı öptüm sadece denedim
I hope my boyfriend don’t mind it
-Umarım erkek arkadaşım buna dikkat etmez
***
It felt so wrong
-Öyle haksız hissetti
It felt so right
-Öyle doğru hissetti
Don’t mean I’m in love tonight
-Bu gece aşık olduğumu ifade etme
I kissed a girl and I liked it
-Kızı öptüm ve bundan hoşlandım
I liked it
-Bundan hoşlandım
***
Us girls we are so magical
-Öyle büyülü kızlarız
Soft skin, red lips, so kissable
-Yumuşak deri, kırmızı dudaklar, öyle öpülebilir
Hard to resist so touchable
-Öyle dokunabilir karşı koymak zor
Too good to deny it
-Bunu inkar etmek de iyi
Ain’t no big deal, it’s innocent
-Büyük bir miktar değil midir, bu masum
***
I kissed a girl and I liked it
-Kızı öptüm ve bundan hoşlandım
The taste of her cherry chap stick
-Onun kiraz rengi saplanmış sopasının tadı
I kissed a girl just to try it
-Kızı öptüm sadece denedim
I hope my boyfriend don’t mind it
-Umarım erkek arkadaşım buna dikkat etmez
***
It felt so wrong
-Öyle haksız hissetti
It felt so right
-Öyle doğru hissetti
Don’t mean I’m in love tonight
-Bu gece aşık olduğumu ifade etme
I kissed a girl and I liked it
-Kızı öptüm ve bundan hoşlandım
I liked it
-Bundan hoşlandım