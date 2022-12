Katy Perry

This was never the way I planned -Bu asla benim planladığım yol değildi Not my intention -Niyetim değil I got so brave, drink in hand -Öyle cesur oldum, elde iç Lost my discretion -Sağduyumu kaybettim It’s not what, I’m used to -Ne olduğu değildir, yapardım Just wanna try you on -Üzerinde dene I’m curious for you -Senin için meraklıyım Caught my attention -Benim dikkatimi yakaladı *** I kissed a girl and I liked it -Kızı öptüm ve bundan hoşlandım The taste of her cherry chap stick -Onun kiraz rengi saplanmış sopasının tadı I kissed a girl just to try it -Kızı öptüm sadece denedim I hope my boyfriend don’t mind it -Umarım erkek arkadaşım buna dikkat etmez *** It felt so wrong -Öyle haksız hissetti It felt so right -Öyle doğru hissetti Don’t mean I’m in love tonight -Bu gece aşık olduğumu ifade etme I kissed a girl and I liked it -Kızı öptüm ve bundan hoşlandım I liked it -Bundan hoşlandım *** No, I don’t even know your name -Hayır, hatta ismini bilmem It doesn’t matter -Sorun değil You’re my experimental game -Sen deneysel oyunumsun Just human nature -Sadece insani özellik It’s not what, good girls do -Ne olduğu değildir, kızların yaptıkları iyidir Not how they should behave -Nasıl davranmalı değildi My head gets so confused -Öyle şaşırtıcı başımı alır Hard to obey -İtaat etmek zor *** I kissed a girl and I liked it -Kızı öptüm ve bundan hoşlandım The taste of her cherry chap stick -Onun kiraz rengi saplanmış sopasının tadı I kissed a girl just to try it -Kızı öptüm sadece denedim I hope my boyfriend don’t mind it -Umarım erkek arkadaşım buna dikkat etmez *** It felt so wrong -Öyle haksız hissetti It felt so right -Öyle doğru hissetti Don’t mean I’m in love tonight -Bu gece aşık olduğumu ifade etme I kissed a girl and I liked it -Kızı öptüm ve bundan hoşlandım I liked it -Bundan hoşlandım *** Us girls we are so magical -Öyle büyülü kızlarız Soft skin, red lips, so kissable -Yumuşak deri, kırmızı dudaklar, öyle öpülebilir Hard to resist so touchable -Öyle dokunabilir karşı koymak zor Too good to deny it -Bunu inkar etmek de iyi Ain’t no big deal, it’s innocent -Büyük bir miktar değil midir, bu masum *** I kissed a girl and I liked it -Kızı öptüm ve bundan hoşlandım The taste of her cherry chap stick -Onun kiraz rengi saplanmış sopasının tadı I kissed a girl just to try it -Kızı öptüm sadece denedim I hope my boyfriend don’t mind it -Umarım erkek arkadaşım buna dikkat etmez *** It felt so wrong -Öyle haksız hissetti It felt so right -Öyle doğru hissetti Don’t mean I’m in love tonight -Bu gece aşık olduğumu ifade etme I kissed a girl and I liked it -Kızı öptüm ve bundan hoşlandım I liked it -Bundan hoşlandım