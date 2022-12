Katy Perry

There's a stranger in my bed, Yatağımda tanımadığım birisi var, There's a pounding in my head Başımda çok fena bir ağrı var, Glitter all over the room, Odanın her tarafı simle dolu, Pink flamingos in the pool Pembe flamingolar havuzun heryerinde. I smell like a minibar Bir minibar gibi kokuyorum DJ's passed out in the yard DJ bahçede sızılıp kalmış Barbie's on the barbeque Barbie mangalın başında There's a hickie or a bruise Bir ısırık izi ya da yara var *** Pictures of last night Geçen gecenin resimleri Eended up online İnternete konuldu I'm screwed B*ku yedim Oh well Baya biIt's a black top blur Her şey çok bulanık But I'm pretty sure it ruled Ama çok eminim ki parti harikaydı *** Last Friday night Geçen Cuma gecesi Yeah we danced on tabletops Evet, masaların üstünde dans ettik And we took too many shots Ve çok içki içtik Think we kissed but I forgot Sanırım öpüştük ama hatırlamıyorum *** Last Friday night Geçen Cuma gecesi Yeah we maxed our credit cards Evet kredi kartlarımızı doldurduk And got kicked out of the bar Ve bardan dışarı atıldık So we hit the boulevard Sonra bulvara gittik Last Friday night Geçen Cuma gecesi *** We went streaking in the park Parkta çıplak dolaşmaya gittik Skinny dipping in the dark Çıplak olarak karanlıkta suya girdik Then had a menage a trois Sonra 3lü ilişkiye girdik Last Friday night *** Geçen Cuma gecesi Yeah I think we broke the law Evet sanırsam yasalara aykırı geldik Always say we're gonna stop-op Hep duracağız dedik Whoa-oh-oah *** This Friday night Bu Cuma gecesi Do it all again Hepsini yine yapalım This Friday night Bu Cuma gecesi Do it all again Hepsini yine yapalım *** Trying to connect the dots Ulaşmaya çalışıyorum Don't know what to tell my boss Patronuma ne diyeceğimi bilemiyorum Think the city towed my car Sanırsam arabamı çekmişler Chandelier is on the flor Avize yerde With my favorite party dress Favori parti elbisemle Warrants out for my arrest Tutuklanmam için emir çıkartılıyor Think I need a ginger ale Sanırsam bir zencefil birasına ihtiyacım var That was such an epic fail Bu tamamıyla ahlaki bir hataydı *** Pictures of last night Geçen gecenin resimleri Eended up online İnternete konuldu I'm screwed B*ku yedim Oh well Baya biIt's a black top blur Her şey çok bulanık But I'm pretty sure it ruled Ama çok eminim ki parti harikaydı *** Last Friday night Geçen Cuma gecesi Yeah we danced on tabletops Evet, masaların üstünde dans ettik And we took too many shots Ve çok içki içtik Think we kissed but I forgot Sanırım öpüştük ama hatırlamıyorum *** Last Friday night Geçen Cuma gecesi Yeah we maxed our credit cards Evet kredi kartlarımızı doldurduk And got kicked out of the bar Ve bardan dışarı atıldık So we hit the boulevard Sonra bulvara gittik *** Last Friday night Geçen Cuma gecesi We went streaking in the park Parkta çıplak dolaşmaya gittik Skinny dipping in the dark Çıplak olarak karanlıkta suya girdik Then had a menage a trois Sonra üçlü yaptık ** Last Friday night Geçen Cuma gecesi Yeah I think we broke the law Evet sanırsam yasalara aykırı geldik Always say we're gonna stop-op Hep duracağız dedik Whoa-oh-oah *** This Friday night Bu Cuma gecesi Do it all again Hepsini yine yapalım This Friday night Bu Cuma gecesi Do it all again Hepsini yine yapalım *** T.G.I.F.(Thank God It's Friday) Tanrıya şükür bugün cuma *** Last Friday night Geçen Cuma gecesi Yeah we maxed our credit cards Evet kredi kartlarımızı doldurduk And got kicked out of the bar Ve bardan dışarı atıldık So we hit the boulevard Sonra bulvara gittik *** Last Friday night Geçen Cuma gecesi We went streaking in the park Parkta çıplak dolaşmaya gittik Skinny dipping in the dark Çıplak olarak karanlıkta suya girdik Then had a menage a trois Sonra 3lü ilişkiye girdik *** Last Friday night Geçen Cuma gecesi Yeah I think we broke the law Evet sanırsam yasalara aykırı geldik Always say we're gonna stop-op Hep duracağız dedik Whoa-oh-oah *** This Friday night Bu Cuma gecesi Do it all again Hepsini yine yapalım This Friday night Bu Cuma gecesi Do it all again Hepsini yine yapalım