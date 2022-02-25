Last Friday Night Şarkı Sözleri
Katy Perry Last Friday Night şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Katy Perry Last Friday Night şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Last Friday Night sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Katy Perry
Last Friday Night
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There's a stranger in my bed,
Yatağımda tanımadığım birisi var,
There's a pounding in my head
Başımda çok fena bir ağrı var,
Glitter all over the room,
Odanın her tarafı simle dolu,
Pink flamingos in the pool
Pembe flamingolar havuzun heryerinde.
I smell like a minibar
Bir minibar gibi kokuyorum
DJ's passed out in the yard
DJ bahçede sızılıp kalmış
Barbie's on the barbeque
Barbie mangalın başında
There's a hickie or a bruise
Bir ısırık izi ya da yara var
***
Pictures of last night
Geçen gecenin resimleri
Eended up online
İnternete konuldu
I'm screwed
B*ku yedim
Oh well
Baya biIt's a black top blur
Her şey çok bulanık
But I'm pretty sure it ruled
Ama çok eminim ki parti harikaydı
***
Last Friday night
Geçen Cuma gecesi
Yeah we danced on tabletops
Evet, masaların üstünde dans ettik
And we took too many shots
Ve çok içki içtik
Think we kissed but I forgot
Sanırım öpüştük ama hatırlamıyorum
***
Last Friday night
Geçen Cuma gecesi
Yeah we maxed our credit cards
Evet kredi kartlarımızı doldurduk
And got kicked out of the bar
Ve bardan dışarı atıldık
So we hit the boulevard
Sonra bulvara gittik
Last Friday night
Geçen Cuma gecesi
***
We went streaking in the park
Parkta çıplak dolaşmaya gittik
Skinny dipping in the dark
Çıplak olarak karanlıkta suya girdik
Then had a menage a trois
Sonra 3lü ilişkiye girdik
Last Friday night
***
Geçen Cuma gecesi
Yeah I think we broke the law
Evet sanırsam yasalara aykırı geldik
Always say we're gonna stop-op
Hep duracağız dedik
Whoa-oh-oah
***
This Friday night
Bu Cuma gecesi
Do it all again
Hepsini yine yapalım
This Friday night
Bu Cuma gecesi
Do it all again
Hepsini yine yapalım
***
Trying to connect the dots
Ulaşmaya çalışıyorum
Don't know what to tell my boss
Patronuma ne diyeceğimi bilemiyorum
Think the city towed my car
Sanırsam arabamı çekmişler
Chandelier is on the flor
Avize yerde
With my favorite party dress
Favori parti elbisemle
Warrants out for my arrest
Tutuklanmam için emir çıkartılıyor
Think I need a ginger ale
Sanırsam bir zencefil birasına ihtiyacım var
That was such an epic fail
Bu tamamıyla ahlaki bir hataydı
***
Pictures of last night
Geçen gecenin resimleri
Eended up online
İnternete konuldu
I'm screwed
B*ku yedim
Oh well
Baya biIt's a black top blur
Her şey çok bulanık
But I'm pretty sure it ruled
Ama çok eminim ki parti harikaydı
***
Last Friday night
Geçen Cuma gecesi
Yeah we danced on tabletops
Evet, masaların üstünde dans ettik
And we took too many shots
Ve çok içki içtik
Think we kissed but I forgot
Sanırım öpüştük ama hatırlamıyorum
***
Last Friday night
Geçen Cuma gecesi
Yeah we maxed our credit cards
Evet kredi kartlarımızı doldurduk
And got kicked out of the bar
Ve bardan dışarı atıldık
So we hit the boulevard
Sonra bulvara gittik
***
Last Friday night
Geçen Cuma gecesi
We went streaking in the park
Parkta çıplak dolaşmaya gittik
Skinny dipping in the dark
Çıplak olarak karanlıkta suya girdik
Then had a menage a trois
Sonra üçlü yaptık
**
Last Friday night
Geçen Cuma gecesi
Yeah I think we broke the law
Evet sanırsam yasalara aykırı geldik
Always say we're gonna stop-op
Hep duracağız dedik
Whoa-oh-oah
***
This Friday night
Bu Cuma gecesi
Do it all again
Hepsini yine yapalım
This Friday night
Bu Cuma gecesi
Do it all again
Hepsini yine yapalım
***
T.G.I.F.(Thank God It's Friday)
Tanrıya şükür bugün cuma
***
Last Friday night
Geçen Cuma gecesi
Yeah we maxed our credit cards
Evet kredi kartlarımızı doldurduk
And got kicked out of the bar
Ve bardan dışarı atıldık
So we hit the boulevard
Sonra bulvara gittik
***
Last Friday night
Geçen Cuma gecesi
We went streaking in the park
Parkta çıplak dolaşmaya gittik
Skinny dipping in the dark
Çıplak olarak karanlıkta suya girdik
Then had a menage a trois
Sonra 3lü ilişkiye girdik
***
Last Friday night
Geçen Cuma gecesi
Yeah I think we broke the law
Evet sanırsam yasalara aykırı geldik
Always say we're gonna stop-op
Hep duracağız dedik
Whoa-oh-oah
***
This Friday night
Bu Cuma gecesi
Do it all again
Hepsini yine yapalım
This Friday night
Bu Cuma gecesi
Do it all again
Hepsini yine yapalım